CHP'de Mahkeme Kararı Sonrası İlk Miting: İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda 'Hain Kemal' Sloganları

Kurultay Kararı Sonrası CHP'de 'Çift Yönetim' Krizi





Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararı, parti içindeki liderlik krizini derinleştirdi. Mahkemenin kurultayı geçersiz kılmasıyla birlikte parti yönetiminin tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine iade edilmesi, CHP Genel Merkezi'nde polis müdahalesine ve Özgür Özel tarafının binadan tahliye edilmesine yol açmıştı.

Özgür Özel İradeyi Sokağa Taşıdı: İlk Durak İzmir





Genel Merkez binasından tahliye edilen Özgür Özel ve destekçileri, yaşanan hukuki krize karşı 'partinin iradesini milletin meydanlarında savunacağız' diyerek erken bir hamle yaptı. Bu doğrultuda değişim kanadının gövde gösterisi yapmayı planladığı ilk büyük miting için sembolik öneme sahip İzmir seçildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Tansiyon Yüksek: 'Hain Kemal' Sloganları

Saat 12.00'de İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda başlaması planlanan miting öncesinde emniyet güçleri alanda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Özgür Özel'in konuşmasını dinlemek ve destek vermek amacıyla sabah saatlerinden itibaren meydanı dolduran kalabalık, parti içi bölünmenin ne kadar keskinleştiğini gözler önüne serdi.





Alana giriş yapan partililer ve vatandaşlar, Genel Merkez'e polis çağırarak tahliye sürecini başlatan eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Meydanda uzun süre 'Hain Kemal' sloganları yankılanırken, öfkeli kalabalığın bir kısmının sloganlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı yönüne doğru yürüyüşe geçtiği görüldü.

CHP'de Taban Tam Ortadan Bölündü

Yaşanan bu son gelişme, CHP'deki krizin sadece hukuki bir prosedür olmaktan çıktığını ve parti tabanına doğrudan yansıdığını kanıtladı. Bir tarafta mahkeme kararıyla meşruiyetini savunan Kılıçdaroğlu yanlıları, diğer tarafta ise sandık iradesinin gasp edildiğini ileri süren Özgür Özel destekçileri arasındaki gerilimin, önümüzdeki günlerde yapılacak diğer miting ve açıklamalarla daha da tırmanması bekleniyor.



