CHP Genel Merkezi Pislikten Arındı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultay davasında Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırıp görevi Kemal Kılıçdaroğlu’na iade etmesinin ardından genel merkezde hareketlilik dinmiyor. Yaşanan polis müdahalesi ve gerginliğin akabinde, Kılıçdaroğlu’nun kurmayları binada incelemelerde bulunurken, genel merkezde kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Mahkeme Kararı Sonrası Tansiyon Yükseldi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında ezber bozan bir karara imza attı. Mahkeme, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin görevi yeniden devralmasına hükmetti. Bu kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde sular durulmadı.









Barikatlar Kuruldu, Polis Binaya Girdi



İcra memurlarının tahliye kararını tebliğ etmek üzere binaya geleceği iddiaları üzerine parti yöneticileri Gül Çiftçi, Suat Özçağdaş ve Deniz Yavuzyılmaz genel merkez önüne indi. Memurların gelmemesi üzerine güvenlik görevlileri ile parti yönetimi arasında tartışma çıktı.

Gelişmeler üzerine Suat Özçağdaş ve Murat Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmek üzere genel merkezden ayrıldı. Bakan görüşmesinin ardından Özgür Özel’in açıklama yapması beklenirken, polis ekipleri CHP binasına girmek için harekete geçti. Partililer, polisin girişini engellemek adına kapılara masa ve koltuklarla barikatlar kursa da emniyet güçleri barikatları aşarak binaya girdi ve katlardaki görevliler ile vatandaşları dışarı çıkardı.

Yeni Dönem Öncesi "Genel Merkez" Temizliği

Yaşanan bu hararetli ve gergin anların ardından CHP Genel Merkezi'nde yeni bir evreye geçildi. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı kurmayları, genel merkez binasına gelerek detaylı incelemelerde bulundu. Kurmayların incelemelerinin hemen ardından ise genel merkez binasında kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

