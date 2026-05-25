Cam Temizliğinde Nişasta Mucizesi: Lekesiz ve Toz Tutmayan Camlar İçin Gizli Formül

Kimyasal ürünleri bir kenara bırakın. Sosyal medyada viral olan ve temizlik uzmanlarının sır gibi sakladığı nişasta yöntemiyle, camlarınızda tek bir leke bile kalmayacak. İşte camları elmas gibi parlatan ve toz tutmasını haftalarca geciktiren o pratik tarif.

Ev temizliğinin en zorlu aşamalarından biri olan cam silme süreci, arkada kalan dalgalanmalar ve kuruma lekeleri nedeniyle kabusa dönüşebilir. Ancak çözüm sandığınızdan çok daha yakın: Mutfak dolabınızdaki nişasta.





Mısır veya buğday nişastası kullanarak hazırlayacağınız bu doğal karışım, cam yüzeyindeki mikro gözenekleri doldurarak kirin ve su lekelerinin tutunmasını engelliyor. Üstelik statik elektriği azalttığı için camların toz tutma süresini de iki katına çıkarıyor.

Evde Doğal Cam Temizleyici Tarifi

Camlarınızda profesyonel bir temizlik etkisi yaratmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve uygulama adımları şunlardır:













Gerekli Malzemeler

3 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

Yarım çay bardağı beyaz sirke (ekstra parlaklık ve dezenfeksiyon için)





1 adet mikrofiber bez veya gazete kağıdı

Adım Adım Uygulanışı

Karışımı Hazırlayın: Ilık suyun içerisine 1 yemek kaşığı nişastayı ekleyin. Nişasta tamamen çözünene kadar iyice karıştırın. Ardından beyaz sirkeyi ilave edin.

Şişeleyin: Hazırladığınız karışımı boş bir sprey şişesine doldurun. Not: Nişasta dibe çökebileceği için her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayın.

Uygulayın ve Silin: Karışımı cama püskürtün. Mikrofiber bez veya gazete kağıdı yardımıyla dairesel hareketlerle silin. Kurulama yapmanıza gerek kalmadan camın kendi kendine parladığını göreceksiniz.

Nişasta Yönteminin Avantajı Nedir?

Kimyasal temizleyiciler cam yüzeyinde kaygan bir tabaka bırakarak tozları çeker. Nişasta ise emici yapısı sayesinde hem var olan kiri söker alır hem de camda koruyucu bir bariyer oluşturarak temizliğin ömrünü uzatır.