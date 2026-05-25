AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu! '15 Temmuz'da tanka çıkan insanlara mesaj verme!'



Özgür Özel'in unvan ısrarını trajikomik bulduğunu ifade eden Gökçek:

'Özgür Özel çocuk gibi gitmiş Meclis'teki odasının kapısına 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel' diye yazı yazdırmış. Hukuken hiçbir şey ifade etmiyor, hukuken yoksunuz. Kurultay yapılana kadar sen grup başkanısın. Kendini niye bu duruma düşürüyorsun? Kumda oynayan çocuklar gibi tabela takınca genel başkan olamıyorsun. Siyaseti bu kadar düşürmeyin, biraz devlet adamı ağırlığınız olsun' diyerek sözlerini noktaladı.



'15 Temmuz'da Tankların Önüne Çıkanlar Dava Adamıydı, Özgür Özel'e Kimse Gitmiyor'



Siyasette sevgi ve adanmışlığın ne olduğunu anlatırken 15 Temmuz hain darbe girişimine vurgu yapan Osman Gökçek, AK Parti ve CHP tabanı arasındaki farkı şu sözlerle özetledi:

'Aşk nedir? Sevgi nedir? Muhabbet nedir biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefonla 'vatandaşımızı sokağa davet ediyorum' dediği zaman tankların önüne çıkanlar gönüllü adamlardır. Uçaktan bombalar yağarken korkmadan havuz sularından abdest alıp orada mücadele eden adamlar dava adamlarıdır. Şimdi ben bir soru soruyorum bu arkadaşlara; ya niye gitmediniz Özgür Özel'e? Çünkü kendi tabanı da Özgür Özel'i istemiyor. Ankara'da ellerinde 15 belediye var, her birinden biner kişi gelse genel merkezin önü insan seli olurdu. Toplana toplana 500-1000 kişi toplandılar. Özgür Özel cep telefonlarına mesaj atıp herkesi çağırıyor ama kimse gitmiyor. İşte bu, onun aslında ne kadar sevilmediğinin göstergesidir. Özgür Özel'in yerinde olsam o manzarayı gördüğüm gün istifamı verir, çıkardım.'



AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek '15 Temmuz'da tankın üzerine çıkanlara mesaj verme' diyerek konuşmasını noktaladı.



AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek,Duygu Çuhadar'ın sunduğu Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:CHP genel merkezinde ve İzmir'de düzenlenen eylemlere katılımın sönük kalmasını sert sözlerle eleştiren AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek parti içindeki delege satın alma iddialarına dikkat çekerek, 'Ekrem İmamoğlu belediye kaynaklarıyla partiyi satın aldı; Özgür Özel ise zincirlerini kıramayan bir kukla genel başkandır. Yerinde olsam bugün istifa ederdim' dedi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının çiğnenmesini ise 'ahlaki bir çöküş' olarak nitelendirdi.CHP içindeki siyasi kültürü 'vefasızlık ve ahlaki düşük kültür' olarak tanımlayan Gökçek, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik muameleye isyan etti:'Daha üç yıl önce halkın umudu, hepinizin 'pirosu' dedikleri, ülkeyi yöneteceğini iddia ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün resmini yere atıp üstüne basıyorlar, bela okuyorlar. Muharrem İnce'yi de zamanında başlarının tacı yapıp sonra kaset kumpaslarıyla, montajlarla yerin dibine batırdılar. Kendinden öncekine iftira atmak, pislik atmak bunlarda bir parti kültürü haline gelmiş. Bugün Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kadar herkes Kılıçdaroğlu sayesinde o koltuklarda oturuyor. Bu ne büyük bir rezalettir!'Mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi iradesiyle hareket edemediğini öne sürerken , partinin perde arkasından yönetildiğini söyledi.'Özgür Özel'in bu hale gelmesinin yüzde 99 sebebi Ekrem İmamoğlu'dur. Karşımızda kendi partisinde liderlik vasfı olmayan, düzenli olarak dışarıdan yönetilen bir kukla genel başkan var. Piyasadaki iddialara göre İmamoğlu, belediye kaynaklarıyla elde ettiği gelirlerle delegeyi ve partiyi satın aldı. Bunu sadece biz değil, tüm CHP'liler söylüyor. Özgür Özel istediği kadar Tomanın üstüne çıksın, İmamoğlu'nun zincirlerini kıramamış bir genel başkandır.'Parti içindeki yolsuzluk iddialarının üstünün örtülmeye çalışıldığını belirten Osman Gökçek, 'Gökhan Böcek'in babasının adaylığı için Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro para verdiği iddia ediliyor. Adaylık için bu paraların döndüğü bir yerde, delegelerin parayla satın alınmadığını düşünmek mümkün mü? Zaten parayı aldığını itiraf eden delegeler var, açılan davalar var. CHP şu an siyasi tarihinin en büyük yolsuzluk iddialarıyla anılıyor' ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ile gizli bir iş birliği içinde olduğu yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddeden AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek sözlerini şöyle tamamladı:'Yıllarca başörtüsüne 'iki metrekarelik bez parçası' diyen, Anayasa Mahkemesi kapılarında yatan Kılıçdaroğlu'nu nasıl AK Parti ile yan yana getirebilirsiniz? Bizimle hiçbir zaman yan yana gelemez. Meclis'te onunla hareket eden milletvekilleri de AK Parti'ye karşı mücadele veriyor. Bu iddia hem bize hem de kendi içlerinde mücadele veren CHP'li milletvekillerine hakarettir, bunu asla kabul etmiyoruz.'Parti içi liderlik vizyonunu rüşvet iddiaları üzerinden eleştiren Gökçek, arınma tartışmalarına değindi:'Kılıçdaroğlu bir 'arınma projesinden' bahsediyor. Diğer tarafta Özgür Özel ise 'herkesin yaptığı her şeyi kabul ediyorum, operasyonlar siyasi' diyor. Aradaki farka bakın; yani göz göre göre çalsa da kabul ederim diyen bir adam var. CHP'liler yolsuzlukla anılmaktan nefret ediyor. Belki de Özgür Özel siyasi tarihin en çok yolsuzlukla anılan genel başkanı olarak tarihe geçti.'Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı ataması dönemindeki iddialarına değinen Gökçek, sert eleştirilerini şu sözlerle bitirdi:'Gürsel Tekin açıklama yaptı; 'Zeki Şen ve Erkan Narsap'ın odalarında kapılar kırılmış, dışkılar atılmış' diyor. Ya insan gidip parti odasına dışkı atar mı? Tam bir pislik, gayriahlaki bir durum! CHP'liler olarak kendinize bir tuvalet kültürü geliştirin, gidin tuvaletinizi tuvalete yapın. Milletin odasına niye yapıyorsunuz? Bir bakan, diğerinin dediğini yapmadığında gidip odasına dışkısını mı bırakacak? Allah bu ülkeyi şunların eline düşürmesin; bakanlıklar, cumhurbaşkanı birbirine girer, ülkeyi rezil ederler. İstikrarın olmadığı böyle bir yapıda savunma sanayisi, sağlık, ekonomi nasıl ilerlesin?'