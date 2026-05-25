CHP'de Mutlak Butlan Sonrası İhraç ve Disiplin İddiaları: İşte Konuşulan İsimler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararı ve ardından yaşanan CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye arbedesinin yankıları sürüyor. Görevi devralmaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu kanadında geniş çaplı bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia ediliyor. Listenin başında Ekrem İmamoğlu ve Ali Mahir Başarır yer alıyor.









Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararı, parti içindeki güç dengelerini yeniden sarstı. Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin ise görevi devralması yönündeki karar sonrası parti genel merkezinde hareketli saatler yaşandı.

Genel Merkez binasının tahliyesi sırasında yaşanan arbedenin ardından, Kılıçdaroğlu liderliğindeki yeni yönetimin kapsamlı bir 'disiplin ve ihraç' süreci başlatacağı ileri sürülüyor.

'Uzlaşma Çabalarımız Karşılıksız Kaldı'

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, krizin derinleşmesinde sorumluluğun kendilerinde olmadığını belirtti. Süreci diyalogla çözmek istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık, birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Ortaya çıkan bu tablodan derin rahatsızlık duyuyorum ancak bu duruma kesinlikle biz yol açmadık.'

Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da disiplin sinyali vererek, 'Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir' açıklamasında bulundu.

CHP'de Konuşulan Potansiyel İhraç ve Disiplin Listesi

Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, yeni dönemde sert eleştirileri ve açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesi beklenen isimler ve gerekçeleri şunlar:

Ekrem İmamoğlu: Mahkeme kararında sürecin 'organizatörü' olarak nitelendirilmesi ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sert siyasi eleştirileri nedeniyle listenin başında yer alıyor.



Ali Mahir Başarır (CHP Grup Başkanvekili): Katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ağır ifadeler ve beddua içerikli açıklamaları sebebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor.



Mahmut Tanal (Şanlıurfa Milletvekili): Kılıçdaroğlu'na yönelik 'işbirlikçi' ithamları nedeniyle listede.



Cemal Enginyurt (İstanbul Milletvekili): Sosyal medya üzerinden yaptığı 'Beni ihraç edecekmiş, etmezsen hatırım kalır' paylaşımları gerekçe gösteriliyor.



Adnan Beker (Ankara Milletvekili): 'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' şeklindeki açık beyanları nedeniyle inceleme altında.

Ümit Dikbayır (Sakarya Milletvekili): Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımadığını ifade eden açıklamaları sebebiyle.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa Milletvekili): Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik kullandığı ağır ifadeler nedeniyle listede yer alıyor.

Mustafa Bıyık (Trabzon Yomra Belediye Başkanı): Genel başkan için 'hain ve işgalci' nitelemelerinde bulunması.

Hüseyin Şalmanlı (Ayvalık İlçe Başkanı): Kılıçdaroğlu hakkında resmi ihraç başvurusunda bulunduğu gerekçesiyle disiplin sınırında.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki perşembe günü Genel Merkez'e giderek makamı resmen devralması ve ardından disiplin süreçlerini işletmesi bekleniyor.