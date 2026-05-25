TÜRKİYE GENELİ BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

Türkiye genelinde büyükşehirlerin baraj doluluk oranları ne kadar? Resmi kurumların (İSKİ, ASKİ, İZSU) Mayıs 2026 sonu güncel verilerine göre; İstanbul baraj doluluk oranı %71,72, Ankara genel baraj doluluk oranı %46,84 ve İzmir baraj doluluk oranı %49,27 olarak kayıtlara geçmiştir. İstanbul yaza son 10 yılın en zayıf üçüncü Mayıs sonu verisiyle girerken, kentin su sigortası olan Ömerli, Elmalı ve Darlık barajlarında doluluk %90'ın üzerine çıkmıştır. Ankara'da Kargalı ve Kesikköprü barajları %100 doluluk oranına ulaşırken, İzmir'de ise Ürkmez Barajı %97,55 ile zirvededir.

Yaz ayları öncesinde Türkiye'nin üç büyük metropolünde gözler su rezervlerine çevrildi. İlgili su ve kanalizasyon idareleri tarafından paylaşılan güncel veriler, şehirlerin su durumuna dair kritik detayları ortaya koyuyor.

İstanbul Yaza Sınırda Giriyor: 207 Günlük Su Kaldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre Megakent'te ortalama baraj doluluk oranı %71,72 seviyesindedir. Uzmanların güvenli eşik olarak kabul ettiği %70 sınırının üzerinde kalınması olumlu bir gelişme olsa da, bu oran son 10 yılın en düşük üçüncü Mayıs sonu değeri olarak dikkat çekiyor. Kentteki barajlarda şu an 622 milyon metreküp su bulunuyor ve bu miktar İstanbul'un yaklaşık 207 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.





Anadolu Yakası'nın can damarları olan Ömerli (%96,24), Elmalı (%95,52) ve Darlık (%91,92) barajları doluluk oranlarıyla kentin en büyük su kalkanı konumundadır. En düşük su seviyesine sahip baraj ise %33,93 ile Istrancalar olmuştur.

Ankara'da İki Baraj Tamamen Doldu (%100)

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan verilere göre başkentteki barajların genel doluluk oranı %46,84 olarak ölçülmüştür. Kullanılabilir aktif su miktarının %40,65 seviyesinde kaldığı Ankara'da, bazı barajlar tamamen dolarken bazıları ise alarm veriyor.

%100 Doluluğa Ulaşanlar: Kargalı ve Kesikköprü barajları tamamen dolarak %100 seviyesini yakaladı.

Kritik Seviyedekiler: Başkentin en büyük su depolarından Çamlıdere %41,03, Kurtboğazı %33 ve Türkşerefli Barajı ise %5,20 doluluk oranıyla alarm veren seviyelerde seyrediyor.

İzmir Ortalama Seviyede: Ürkmez Barajı Zirvede

İZSU'nun güncel verilerine göre İzmir genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %49,27 seviyesindedir. Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı %54,55 doluluk oranına sahipken, İzmir'de yüzleri güldüren haber Ürkmez ve Balçova barajlarından geldi. Ürkmez Barajı %97,55, Balçova Barajı ise %93,62 doluluk seviyeleriyle İzmir'in su rezervini destekleyen en güçlü kaynaklar olarak öne çıktı. Gördes Barajı ise %41,32 ile daha geride bir grafik çiziyor.

Baraj seviyelerinin mevsim normallerine yakın seyretmesine rağmen uzmanlar, özellikle İstanbul'un yaza 207 günlük su rezerviyle girmesi nedeniyle yaz aylarında suyun israf edilmeden, planlı ve tasarruflu kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.







