İşte Milyarlık Yolsuzluğun Perde Arkası! Kamu Alanları Böyle Ranta Açıldı

Bursa Nilüfer Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması, MASAK raporu ve teknik takiplerle belgelendi.Sabah'ın haberine göre; rüşvet operasyonda kritik öneme sahip MASAK raporuna ulaşıldı.Bursa Nilüfer'de rüşvet suçu işlendiğine dair müşteki ifadeleri sonrası Bursa Başsavcılığı harekete geçerek uzman ekiplerin bu ihbarları araştırmasını istedi. Uzmanlar yaptıkları incelemede somut bulgulara rastladı. Bu bulguların üzerine giden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyete 31 Mart'ta 4 ilde eş zamanlı baskın düzenlenmesi talimatını verdi. Aralarında Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesinin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 27 Temmuz 2025'te hazırladığı raporda, rüşvet verdiği öne sürülen iş dünyasının isimlerini mercek altına aldı.Gözaltına alınan iş adamları Fuat, Yusuf, Ferhat ve Faruk BAKGÖR'ün, projelerindeki emsal artışları karşılığında dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e Balat Mahallesi'nde lüks daire ve dükkanlar devrettiği belirlendi. Mali incelemeler söz konusu taşınmazların önce Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem üzerine tescil edildiğini, ardından dikkat çekmemek amacıyla 20 yaşındaki yeğenine A.A. devredildiğini tapu ve banka kayıtlarıyla belgeledi.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken yurtdışı çıkış yasağı devam eden Nil-As Turizm sahibi Ekrem Pamuk hakkındaki bulgular, paravan isimler üzerinden yürütülen bir rant ağını işaret etti. MASAK raporuna göre Pamuk, kat karşılığı projelerde rüşvet mekanizmasını kullanarak 65 dairelik izni usulsüzce 180 daireye çıkardı ve yaklaşık 600 milyon TL haksız kazanç elde etti. Pamuk stratejisine göre, 115 fazla dairenin dikkat çekmemesi için damadı Mustafa Altın'ın çalışanı A.S., şirket personelleri S.U. ve S.P. gibi paravan isimlere devredildi. Bu dairelerin bir kısmının belediyedeki kilit isimlere onay bedeli olarak verildiği, geri kalanının piyasaya sürülerek aklandığı saptandı. Pamuk'un hesaplarındaki ticari faaliyetle açıklanamayan yüksek hacimli nakit hareketliliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun somut delili olarak dosyaya girdi.Yolsuzluk çarkının sistemine dahil olarak kamuyu zarara uğratan suç örgütünün seması ortaya çıktı. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey örgüt lideri olarak şemada yer aldı.Mehmet Ziya Arslan ve Şener Arslan'ın sahibi olduğu Arslankale İnşaat, Özlüce ve Ertuğrul mahallelerindeki kamuya ait sosyal donatı ve park alanlarını rüşvet karşılığında imara açtırdıkları saptandı. Arslan kardeşlerin, bu 'onay' karşılığında verdikleri değerli dükkanları doğrudan değil, Mustafa Bozbey ile bağlantılı olduğu değerlendirilen paravan yapı Seres Gayrimenkul üzerine devrettikleri teknik ve fiziki takiple belgelendi. Ancak raporda Seres Gayrimenkul bu yapıları alacak gücü olmadığına da yer verildi.Tutuklu Atış Yapı'nın sahibi Ahmet Atış, 'Babylon' projesindeki ruhsat ve emsal sorunlarını aşmak için Turgay Erdem'in sağ kolu olarak bilinen Tamer İşler üzerinden rüşvet mekanizmasını işletmekle suçlanıyor. Atış'ın, bürokratik engelleri Tamer İşler'in nüfuzunu kullanarak aştığı ve bu yolla projeye usulsüz yasal koruma sağladığı ileri sürüldü.Rüşvetin gizlenmesi ve paranın aklanması sürecinde kullanılan ana yapılar mercek altına alındı. Seres Gayrimenkul Yatırım, Muhkim Demirtaş adına kayıtlı olsa da Mustafa Bozbey'e ait bir havuz şirketi olduğu değerlendirildi. Şirketin 2018 yılındaki yüksek montanlı para trafiği ve 2024 yılında Seden Bozbey'in hesaplarına yapılan milyonluk nakit girişleri dikkat çekti.Tiba Mimarlık, Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey'e ait olan bu firmanın, rüşvetin proje bedeli adı altında yasallaştırıldığı merkez olduğu değerlendirildi. NİLVAK ve Atalay Grup, Belediye ile iş yapmak isteyen iş adamlarının, bu vakıf ve gruba rüşvet niteliğinde bağış yapmaya zorlandığı müşteki ifadelerine yansıdı.Muhkim Demirtaş, Seres Gayrimenkul'ün imza yetkilisi ve Mustafa Bozbey'in gayri resmi işlerini yürüten isim. Tamer İşler, rüşvet pazarlıklarını yürüten ve iş adamlarından alınan çekleri tahsil eden, Turgay Erdem'e yakın kilit isim. Aytunç Esendemirci, Bozbey'in eski Özel Kalem Müdürü. Seden Bozbey'in hesaplarına rüşvet paralarını 'talimatla nakit yatıran' kişi olarak kayıtlara girdi. Naci Kale, NİLBEL eski çalışanı. İhale karşılığında pasta kutularında binlerce euro rüşvet almakla suçlanıyor.