Otomobille Mağazaya Daldı!

Bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek mağazaya girdiği anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, faciadan da kıl payı dönüldü.

Bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek mağazaya girdiği anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, faciadan da kıl payı dönüldü.Elazığ'da korku dolu anlar...Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan mobilya mağazasına girdi.Mağazada müşterilerin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.Kazada yaralanan olmazken iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.