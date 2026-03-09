Adana'da İhtara Uymayan Motosikletliye Ceza!

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne çok sayıda trafik kuralını ihlalden 497 bin 465 TL para cezası kesilirken motosiklet, trafikten menedildi.Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'nde denetim yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası kapalı ve abartı egzozlu 01 AOG 439 plakalı motosikleti durdurmak istedi.Ancak sürücü K.B., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak motosikletle kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekiplerle sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan sürücü, Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca anları ise kameralar tarafından kaydedildi.Yapılan incelemelerde, sürücünün birçok trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye; polisin “dur” ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması, trafikte tehlikeli araç kullanmak, araç üzerinde mevzuata aykırı teknik değişiklik yapmak (abartı egzoz), trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmaması, araç muayenesinin yapılmamış olması ve kask kullanmamak gibi maddelerden işlem uygulandı.Bu kapsamda sürücüye toplam 497 bin 465 TL idari para cezası kesildi.Öte yandan motosiklet, trafikten menedilerek otoparka çekildi. Sürücü K.B. ise “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.