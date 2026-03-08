  • USD: 44,00 - 44,08
Ünlü Oyuncunun Evinde Yangın Çıktı!

Oyuncu Aslıhan Karalar, Beykoz'da bulunan evinde çıkan yangın sonucu hastaneye kaldırıldı. Karalar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangına ilişkin incelemenin de başlatıldığı bildirildi.

Ekleme: 8.03.2026 - 14:44
İstanbul'un Beykoz ilçesi Riva'da Ali Sami Yen Caddesi üzerindeki Riva Konakları'nda, oyuncu Aslıhan Karalar'ın oturduğu villanın çatı katında, sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çatı katını tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yoğun dumanın kapladığı evden güçlükle çıkan Aslıhan Karalar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale gelirken, oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

LÜKS VİLLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, ünlü oyuncunun çıkan yangında küle dönen çatı katı, havadan görüntülendi.