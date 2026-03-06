  • USD: 44,00 - 44,08
Malatya'da Sokak Ortasında Dehşet! Bıçaklarla Birbirlerine Girdiler

Malatya'da husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 6.03.2026 - 13:50 Güncelleme: 6.03.2026 - 13:52
Malatya'da Sokak Ortasında Dehşet! Bıçaklarla Birbirlerine GirdilerOlay, saat 01.30 sıralarında Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

7 YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçakların da kullanıldığı kavgada aldıkları darbelerle M.Y., R.İ., M.B.İ., A.Y. ve C.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.