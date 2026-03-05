ATV Aracıyla Drift Pahalıya Mal Oldu!

İzmir'in Bornova ilçesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, bir araç sürücüsünün 4. Sanayi 129/13 Sokak üzerinde drift yaptığını tespit etti.Yakalanan 34 yaşındaki sürücü Y.O. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapıldı.Sürücüye geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, drift yapmak ve kamunun huzurunu bozmak suçlarından toplam 146 bin 712 TL para cezası kesildi.Şahsın sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığı kaydedildi.Şüpheli şahıs, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.