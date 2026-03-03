İran'da Can Kaybı 787'ye Ulaştı!

İsrail-ABD saldırıları sonrası dün 555 olarak açıklanan can kaybı bugün İran'da 787'ye ulaştı.ABD-İsrail, İran arasında süren çatışmalar, bölgedeki tansiyonu artırmış durumda.İsrail başlattığı ve ABD'nin de dahil olduğunu açıkladığı saldırılarda, İran cephesinden de misilleme geldi.İran'ın füzeleri Tel Aviv'i vururken, can kaybı ise yine İran tarafında artıyor.ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başlamasının dördüncü gününde İran Kızılayı, 787 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.Dün can kaybı İran Kızılayı tarafından 555 olarak açıklanmış, yaralılar hakkında bilgi verilmemişti.İsrail Ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.ABD de Irak, Bahreyn ve Ürdün'de yer alan ve zaruri olmayan görevlilerini ülke dışına çıkarmaya karar verdi.İranlı ISNA ajansı ABD-İsrail saldırılarında 5 devrim muhafızının öldüğünü açıkladı.