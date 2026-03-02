CIA’den Apple’a Ürkütücü Uyarı!

Apple CEO'su Tim Cook, Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen gizli bir CIA brifinginin ardından teknoloji dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. New York Times tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılında güvenli bir odada gerçekleştirilen bu toplantıda paylaşılan askeri senaryolar, Cook'un deyimiyle kendisini “bir gözü açık uyuyacak” kadar endişelendirdi.CIA Direktörü William Burns ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines tarafından sunulan brifingin ana konusu, Çin'in 2027 yılına kadar Tayvan'a askeri bir müdahalede bulunma olasılığıydı. Bu durum Apple için hayati bir önem taşıyor; çünkü şirket, özel tasarım işlemcilerinin %100'ünü Tayvanlı yarı iletken devi TSMC'den tedarik ediyor. Olası bir işgal, dünyanın en büyük fason çip üreticisi olan TSMC'nin kontrolünün Çin'e geçmesi anlamına gelebilir.ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, teknoloji devlerinin üretim merkezlerini Tayvan dışına taşıma konusundaki isteksizliği eleştirildi. TSMC, Arizona'da yeni üretim tesisleri inşa etse de uzmanlar bu tesislerin toplam üretimin ancak küçük bir kısmını karşılayabileceğini belirtiyor. Apple'ın 2026 yılında bu fabrikalardan %25 daha yüksek maliyetle 100 milyon çip satın alması beklense de, bu miktar Tayvan'daki ana üretimin kaybını telafi etmekten çok uzak kalıyor.Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA) tarafından hazırlanan gizli rapora göre, ABD'nin Tayvan'daki dökümhanelere erişimini kaybetmesi durumunda ülke ekonomisi 1929'daki Büyük Buhran'dan daha ağır bir darbe alabilir. Verilere göre, Tayvan kaynaklı çiplerin kesilmesi ABD'nin GSYİH'sında %11'lik devasa bir düşüşe yol açabilir. Bu senaryo sadece Apple'ı değil; Nvidia, AMD ve Qualcomm gibi diğer teknoloji devlerini de doğrudan tehdit ediyor.Apple'ın bu riskleri azaltmak için ABD'de 100 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alması, krizin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu fonun bir kısmı TSMC'nin Arizona tesislerine, bir kısmı ise ürünlerin montajının ABD'de yapılabilmesi için gereken altyapıya harcanacak. Ancak karmaşık teknolojik cihazların Amerika'da üretilmesinin zorluğu, bu stratejinin başarısı önündeki en büyük engel olarak görülüyor.