CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı, Meclis Üyesine Küfretti

Koçarlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı, küfürlü tartışmalara sahne oldu.CHP'li başkan, AK Partili meclis üyesine küfürler yağdırdı...Arıcı, toplantıda 'S**indirik, sen kimsin? Hass**tir buradan, atın şunu.' diyerek uzun süre küfretti...Toplantıda; Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçenin girişinin kötü olduğunu ve bunun yapılması için büyükşehir belediye meclisine önerge vereceğini ve AK Partili Koçarlı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden destek isteyip, imza atmalarını istedi.AK Parti Meclis üyeleri, gündem maddesi meclise geldiğinde 'evet' oyu vereceklerini açıkladı.Başkan Arıcı, Esentepe Mahallesinin gölet probleminin çözülmesi için büyükşehir belediyesine önerge vereceklerini, AK Parti meclis üyesi Ahmet Bahri Erdel ve bağımsız meclis üyesi Cevat Olgun'un imza verip vermeyeceğini sordu.Meclis üyesi Olgun, daha önce gölet yapımı için 4 kez ihale yapıldığını ve ihaleyi alan firmanın maliyetlerin artması nedeniyle geri çekildiğini söyledi.Meclis üyesi Olgun ile Başkan Aracı arasında hizmetler noktasında yaşanan görüş ayrılığı, tartışmaya dönüştü.Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, karşılıklı olarak seslerini yükseltti.KÜFÜR ETTİMeclis salonunda tansiyonun artması üzerine Başkan Arıcı küfredip, zabıtalardan meclis üyesi Olgun'u dışarı çıkarmalarını istedi.AK Partili meclis üyeleri, zabıtaların Olgun'u dışarı çıkarmasına müsaade etmedi.