Radar Toleransı Sona Erdi! 6 km/s Hız Aşımına Ceza

Sürücüler için kritik bir değişiklik yapıldı. Radar denetimlerinde artık tolerans uygulanmayacak.Yeni düzenlemeye göre, şehir içi hız sınırı 82 km/s olan bir noktada, daha önce 91 km/s'ye kadar tolere edilen hız artık geçerli değil; 88 km/s hızla seyreden sürücüler doğrudan ceza alacak.Yetkililer, değişikliğin trafik güvenliğini artırmayı ve kazaların önüne geçmeyi hedeflediğini belirtiyor.Özellikle şehir içi arterlerde ve kazaların yoğun yaşandığı güzergâhlarda denetimlerin sıklaştırıldığı ifade ediliyor.Yeni düzenlemeye göre sürücülere uygulanacak para cezaları kademeli olarak şöyle:6–10 km/s aşım: 2.000 TL11–15 km/s aşım: 4.000 TL16–20 km/s aşım: 6.000 TL21–25 km/s aşım: 8.000 TL26–35 km/s aşım: 12.000 TL36–45 km/s aşım: 15.000 TL46–55 km/s aşım: 20.000 TL56–65 km/s aşım: 25.000 TL66 km/s ve üzeri: 30.000 TLÖrneğin şehir içinde 82 km/s hız sınırının olduğu bir noktada, önceden 91 km/s'ye kadar toleranslı kabul edilen hız artık geçerli değil. Bu durumda 88 km/s ile seyreden bir sürücü de cezaya tabi olacak.Trafik uzmanları, sürücülerin özellikle şehir içi hız limitlerine azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguluyor. Sabit ve mobil radar ekiplerinin sayısı artırılırken, sürücülere hız göstergelerini yakından takip etmeleri öneriliyor.Yeni uygulama ile hız ihlallerine karşı denetim sıkılaştırıldı; hem can güvenliği hem de yüksek cezalar açısından sürücülere uyarı niteliğinde bir önlem olarak değerlendiriliyor.