Pentagon'u Korku Sardı! 'Buradaki Ruh Hali Yoğun Ve Paranoyak'

İsrail'in peşinden savaşa giren bir ABD başkanının daha başı belada. Siyonist İsrail yönetiminin 28 Şubat'ta İran'a saldırmaya başlamasının ardından ABD de kendini bir anda savaşın ortasında buldu. ABD kamuoyunda İsrail yüzünden savaşa girilmesine dair tepkiler her geçen büyüyor. Washington Post gazetesi ise ABD Savunma Bakanlığı Pentagon içerisindeki paniği haberleştirdi. ABD'de Donald Trump yönetiminin bazı üyeleri ile Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) 'İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu' öne sürüldü.Washington Post gazetesinin, isimleri açıklanmayan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, bir kaynağın 'Buradaki ruh hali yoğun ve paranoyak' şeklindeki değerlendirmesine yer verildi. Pentagon içinde ve Trump yönetiminin bazı üyeleri arasında İran ile çatışmanın 'kontrolden çıkabileceğine dair derinleşen endişelerin olduğu' iddia edildi. Üst düzey yetkililerin, çatışmaların haftalarca sürmesinden kaygı duydukları ve bunun da ABD'nin sınırlı hava savunma stoku üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Haberde bir füzenin durdurulması için genellikle iki veya üç hava savunma önleyicisine ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşa dair ABD medyasında da 'En anlamsız savaşlarımızdan biri' tepkileri gelmeye devam ederken kamuoyunda da savaşa destek en düşük seviyede çıktı. Reuters'ta yer alan ankete göre ABD'lilerin sadece yüzde 27'si savaşı onaylarken, yüzde 43'ü ise onaylamıyor.ABD kamuoyu ve dünya hâlâ Trump'tan İran'a neden savaş başlattığına dair geçerli bir açıklama bekliyor. Son olarak dün Kongre'de ABD istihbaratının yaptığı bilgilendirmenin detayları ortaya çıktı. Buna göre İsrail, İran'a saldırmadıkça Tahran'ın bölgedeki herhangi bir ABD üssüne herhangi bir saldırı yapma olasılığı yoktu. Daha önce de ABD istihbaratı Trump'ın İran füzeleri ve nükleer faaliyetlerine dair açıklamalarını yalanlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce birçok konuşmasında ülkesinin Ortadoğu'da bulunmaması gerektiğini dile getiriyordu. 2020 yılında yaptığı bir konuşma da 'Ortadoğu'ya 8 trilyon dolar harcadık, ama yollarımızı tamir etmiyoruz! Bu ne kadar da aptalca. Tünellerimizi, köprülerimizi, hastanelerimizi, okullarımızı tamir etmiyoruz. Bu çılgınlık!' demişti. Ancak aynı Trump bugün gelinen noktada İsrail'in ardından İran'a karşı ülkesini savaş soktu. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'ın da yine geçmiş yıllarda birçok kez 'Ortadoğu'da yeterince askerimiz öldü, artık oradan çekilmeliyiz' dediği biliniyor. Yapılan yorumlarda ABD'deki güçlü Yahudi lobisi, Trump ve ekibini etki altına alarak bir kez daha kendileri için savaşa zorladı.İşlediği savaş suçları nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu şimdiye kadar birçok kez müzakereler sürerken savaş başlattı:Hamas ile müzakereler sürerken İsrail, Katar'a saldırdı.ABD ile İran anlaşmaya yakınken İsrail, yine Tahran'a saldırıya geçmişti.Umman'daki müzakerelerde sonuç çıkmışken İsrail, Hamaney'i öldürüp savaşı başlattı.Gazze'de ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi, ancak İsrail 700 Filistinliyi daha öldürdü.Lübnan'daki ateşkesi İsrail binlerce kez ihlal etti.