CNN Türk Ekibine Skandal Müdahale! Canlı Yayında Gözaltına Aldılar

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim dünya gündemindeki yerini korurken, bölgede görev yapan Türk basın mensuplarından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CNN Türk ekibinin Tel Aviv'de canlı yayın sırasında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Olay sonrası kanala mensup iki gazeteciyle iletişim kurulamadığı açıklandı.Edinilen bilgilere göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de görev yapan ekip, bölgede artan askeri hareketlilik ve güvenlik önlemleri çerçevesinde canlı yayın gerçekleştirdiği sırada müdahaleyle karşılaştı. Müdahalenin ardından kameraman Halil Kahraman ile muhabir Emrah Çakmak'ın gözaltına alındığı belirtildi.Sahadan aktarılan ilk bilgilere göre, ekip Tel Aviv'de belirlenen bir noktada gelişmeleri izleyicilere aktarırken İsrail askerleri tarafından durduruldu. Yayın esnasında gerçekleştiği ifade edilen müdahalenin ardından kameranın kapatıldığı ve yayın akışının kesildiği öğrenildi.Olayın ardından ekip üyelerinin telefonlarına el konulduğu bildirildi. Bu nedenle gazetecilere doğrudan ulaşılamadığı kaydedildi. Kanal yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmede, iki basın çalışanıyla iletişim kurulamadığı ifade edildi.Gözaltına alındığı belirtilen isimlerin kameraman Halil Kahraman ve muhabir Emrah Çakmak olduğu açıklandı. İki gazetecinin nerede tutulduğu ve hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.Telefonlarına el konulduğu bilgisi sonrası ekip arkadaşları ve yetkililer tarafından alternatif iletişim kanalları üzerinden temas kurulmaya çalışıldığı belirtildi. Ancak şu ana kadar doğrudan bir temas sağlanamadığı aktarıldı.