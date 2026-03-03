Son Paylaşımı Yürekleri Dağladı! Türkiye'yi Sarsan Vahşette Çarpıcı Detaylar...

Türkiye, dün İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan vahşetle sarsıldı. Kan donduran olay dün saat 11.00 sıralarında yaşandı.11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., geçtiğimiz yıl devamsızlıktan ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı sınıfta kalmıştı. 12. sınıf olması gerekirken 11. sınıfa gidiyordu.Bu yıl da devamsızlık sorunları yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü için okulun rehberlik servisi tarafından da takip ediliyordu. Olay anında biyoloji dersinde olan F.S.B. bir anda öğretmen Fatma Nur Çelik'e saldırdı. Elindeki bıçakla öğretmeni ağır yaralayan saldırgan, bağırmalar ve sesleri duyup araya giren Kimya öğretmeni Zeynep A.'yı ve 9. Sınıf öğrencisi Salih A.'yı da yaraladı.Gözü dönen öğrenci elindeki bıçakla okul koridorlarında dehşet saçarken, erkek öğretmenlerden birisi eline aldığı sırayı saldırgan ile öğrenciler arasında fırlattı. Dikkati dağılan öğrenci etkisiz hale getirilirken, polis ekiplerince gözaltına alındı.Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 11 yaşında ve henüz 5. sınıfa giden bir oğlunun olduğu ortaya çıktı. Fatma öğretmenin YouTube kanalında yayınladığı videoya yazdığı 'Oğlumun geleceği ve ona çabamı göstermek için açtım' notu ise yürekleri dağladı.Fatma Nur Çelik'in notunda, 'Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma 'bak seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum. Hiç müzik eğitimi almadım, sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim… ' ifadeleri de yer aldı.Çelik'in üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Çelik'in, yıllar sonra arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.Paylaşımında, 'Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam' ifadelerini kullandığı görüldü.Çekmeköy'de bir okulda dün öğrencisi tarafından bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu götürülmüştü. Öğretmenin cenazesi yapılan incelemelerin ardından sabah saatlerinde abisine teslim edildi.Çelik için bugün saat 12.00'de Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde anma töreni yapılacak. Fatma Nur Çelik'in cenazesinin ise yarın Konya'da kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verileceği öğrenildi.Bıçaklı saldırı sırasında sınıfta bulunan öğrencilerden biri yaşanan olayı, 'Kendisi çok iyi bir hocaydı, genellikle herkes iyi geçiniyordu ve kimse boş yere kin tutmuyordu. Olay gözümün önünde oldu, ben de o sınıftaydım. O an panikle pek bir şey yapamadık, kimse bir şey yapamadı ama çok üzüldük. Korktum tabii ki, ne yapacağımızı bilemedik en başta. Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi. Sonra bizi sınıfa geri aldılar' diyerek anlattı.Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın, eylemin toplumda infial yaratabilecek neticede olması kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen soruşturmaya yayın yasağı alındı.Yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki F.S.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün adliyeye sevk edildi.11