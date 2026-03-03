38 İlde FETÖ'ye Operasyon! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 38 ilde FETÖ Terör Örgütüne yönelik son 2 haftadır polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda; 298 şüphelinin yakalandığını duyurdu.FETÖ'nün 'Güncel Yapılanması, Eğitim Yapılanması, Finans Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan, örgütün propagandasını yapan, örgüte maddi destek toplayan 298 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 182'si tutuklanırken, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 38 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.Açıklamada, 'Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' ifadelerine yer verildi.