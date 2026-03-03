Ülkemizde En Çok Satan Otomobiller!

Otomotiv dünyasının nabzını tutan güncel veriler nihayet gün yüzüne çıktı. Ünlü otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin paylaştığı son raporlar, tüketicilerin bayilerdeki tercihlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle yeni bir araç almayı planlayanların yakından takip ettiği bu rakamlar, sektördeki rekabetin ne yöne evrildiğini anlamak için harika bir referans noktası oluşturuyor.Açıklanan satış rakamlarına göz attığımızda, yollarda sıkça karşılaştığımız Fransız üreticinin popüler modelinin tahtını kimseye kaptırmadığını görüyoruz. Uygun işletme maliyetleri ve şehir içi kullanıma yatkın yapısıyla öne çıkan Renault Clio, tüketicilerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Listenin geri kalanında ise Japon ve Fransız markalarının kıyasıya mücadelesi göze çarpıyor.Kısa süren şubat ayına rağmen bayilerde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bu dönemde tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ilk 10 model ve ulaştıkları satış rakamları şu şekilde kayıtlara geçti:Renault Clio (5.462 adet)Toyota Corolla (3.468 adet)Peugeot 2008 (2.750 adet)Renault Megane (2.347 adet)Fiat Egea Sedan (2.324 adet)Renault Duster (2.290 adet)Toyota C-HR (2.173 adet)Hyundai i20 (2.058 adet)Peugeot 3008 (1.771 adet)Opel Corsa (1.709 adet)Hemen bir ay öncesine, ocak dönemine dönüp baktığımızda dengelerin aslında çok da farklı olmadığını fark ediyoruz. Yılın açılışında SUV rüzgarı biraz daha sert esmiş olsa da, zirvedeki isim yine değişmemişti. İşte ocak ayını lider kapatan o modeller:Renault Clio (4.556 adet)Toyota Corolla (3.775 adet)Toyota C-HR (3.200 adet)Volkswagen Tiguan (2.200 adet)Hyundai i20 (2.130 adet)Renault Megane Sedan (2.016 adet)Nissan Qashqai (1.915 adet)Chery Tiggo 8 (1.802 adet)Fiat Egea Cross (1.425 adet)BYD Atto 2 (1.382 adet)Aylık dalgalanmalar bir yana, uzun vadeli başarılar her zaman markaların gerçek gücünü gösterir. Hatırlamak gerekirse, 2025 yılının tamamına yayılan zorlu yarışın sonucunda bayilerden en çok mutlu ayrılan modellerin sıralaması şu şekilde oluşmuştu:Renault Clio (51.717 adet)Renault Megane (48.099 adet)Fiat Egea Sedan (42.838 adet)Toyota Corolla (35.907 adet)Tesla Model Y (31.509 adet)BYD Seal U (30.380 adet)Togg T10X (27.583 adet)Fiat Egea Cross (26.820 adet)Toyota C-HR (25.215 adet)Dacia Sandero Stepway (23.699 adet)