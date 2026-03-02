Gram Altın Rekora Koşuyor! İslam Memiş Yeni Rotayı Belirledi

Finans Analisti İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı yayında savaş ortamında piyasalar için tedirgin edici açıklamalarda bulundu.Memiş, İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyonun yükseldiğini ifade ederek, “İran da Amerika'ya destek veren bütün Körfez ülkelerine müdahalesini, misillemesini yapmaya devam ediyor. Özellikle bu süreçte jeopolitik gerilim fiyatlamasıyla birlikte ister istemez piyasalarda bir belirsizlik oluşuyor ve gergin bir hafta olacak” dedi.Piyasalarda geniş bantta dalgalanma görüleceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların yön tahminine odaklanmaması gerektiğini söyledi:“Bu hafta ‘düşecek mi, yükselecek mi?' soruları ikinci planda kalmalı. Ciddi bir savaş ve bölgesel savaşa dönüşme riski var. O yüzden bu hafta almak isteyen alsın, satmak isteyen satsın ama kaldıraçlı işlem yaparım diyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor.”“Savaş fiyatlaması olunca piyasalarda net bir trend kırılımı olmaz” diyen Memiş, özellikle büyük şirketlerin bu tür dönemlerde manipülatif hareketlerden kazanç sağlayabileceğini, serbest piyasada döviz ve altın tarafında makas aralıklarının açılabileceğini belirtti. Yatırımcıların psikolojisini yönetmesinin önemine dikkat çekti.Türkiye'de alınan önlemlere de değinen Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve SPK'nın gerekli adımları attığını, açığa satışlarla ilgili kısıtlamalar getirildiğini ve Merkez Bankası'nın gerektiğinde müdahale edeceğini duyurduğunu hatırlattı.Türkiye'de alınan önlemlere de değinen Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve SPK'nın gerekli adımları attığını, açığa satışlarla ilgili kısıtlamalar getirildiğini ve Merkez Bankası'nın gerektiğinde müdahale edeceğini duyurduğunu hatırlattı.Borsa İstanbul 100 endeksinde son iki haftadır kâr satışlarının gelmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Memiş, bu görüşünün sürdüğünü belirterek 'Borsada kâr satışları devam edebilir. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için bu geri çekilmeler alım fırsatı olabilir' dedi.Yıl içinde 16.000 ve devamında 20.000 puan beklentisinin sürdüğünü kaydeden Memiş, 13.000 puanın altındaki sarkmaların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.Dolar/TL ve Euro/TL'de yatay seyrin korunduğunu belirten Memiş, savaş ortamının döviz kurlarına etkisi için 'Panikle döviz alanlar bekleme maliyetiyle karşılaşabilir. Uzun vadede döviz her zaman kazandırır algısı doğru değil; dönemsel değerlendirme yapmak gerekir' dedi.Euro/dolar paritesinin 1,17 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 1,17'nin altına sarkmaların orta ve uzun vadeli yatırımcı için kademeli alım fırsatı verebileceğini dile getirdi.Ons altının uluslararası piyasalarda yüzde 2,5 civarında primle 5.392 dolar seviyesinde haftaya başladığını belirten Memiş, 'Şu anda savaş ortamı olmasına rağmen fiyatlamanın çok abartılı olmadığını düşünüyorum. 5.600 dolar güçlü direnç. İlk yarı için 6.000 dolar beklentim sürüyor' dedi.Yurt içinde gram altının 7.800–8.500 lira aralığında dalgalanabileceğini, 8.550 liranın direnç olduğunu belirten Memiş, yılın ilk yarısında 10.000 lira beklentisinin devam ettiğini söyledi.Gümüş tarafında ise ons gümüşte 100 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılabileceğini ancak kalıcılığın önemli olduğunu ifade eden Memiş, 109 doların direnç olduğunu; gram gümüşte ise 140 ve 150 lira seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini kaydetti.Ortadoğu'daki savaş riskinin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını belirten Memiş, petrolün 79 dolar seviyesinde haftaya başladığını, 82 doların direnç olduğunu söyledi. Haber akışına bağlı olarak 110–120 dolar bandına yükseliş ya da 75 dolara doğru geri çekilme görülebileceğini ifade etti.Memiş, “Genel olarak piyasaya düşüş-yükseliş gözüyle değil, geniş bantta dalgalanan belirsiz bir piyasa olarak bakmak gerekiyor. Bu dönem para kazanma değil, mevcut varlıkları koruma dönemi. Kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durmakta fayda var' dedi.