Trump Yolun Sonunda Mı? Savaş ABD Kamuoyunu Sarstı

The New York Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattığı askeri operasyonla hem Amerikan askerlerinin hayatını hem de kendi siyasi geleceğini riske atıyor. Gazeteye göre, çatışmanın uzaması, kayıpların artması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ihtimali, Trump'ın başkanlığını doğrudan etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir.Savaşta altı Amerikalı askerin öldüğü ve ABD askeri jetlerinin düşürüldüğü belirtilirken, yatırımcıların petrol arzında uzun süreli aksamalardan endişe ettiği aktarılıyor. ABD Başkanı Trump operasyonun haftalarca sürebileceğini ifade ederken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'en ağır darbelerin henüz ABD ordusundan gelmediğini' söyledi.Habere göre Trump, Cuma günü İran'a karşı savaş ilan etme kararıyla başkanlığının en büyük kumarını oynadı. Gazete, bu adımın yalnızca askeri değil siyasi sonuçlar da doğurabileceğine dikkat çekti.Oy oranlarında düşüşle karşı karşıya olan ve Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünü kaybetme ihtimali bulunan Trump, ABD'yi 2003'teki Irak Savaşı'ndan bu yana en kapsamlı askeri çatışmasına sürükledi.Haberde, göreve başlamasının üzerinden bir yıldan biraz fazla süre geçmesine rağmen Trump'ın yedi ülkede askeri harekât yetkisi verdiği belirtildi. Oysa Trump, seçim kampanyası boyunca savaşları bitirme sözü vermiş ve göreve başlama konuşmasında 'en gurur duyduğum mirasım bir barış yapıcı olmak olacaktır' ifadelerini kullanmıştı.The New York Times'a göre Trump, askeri harekâtın net bir sonunu ortaya koymakta zorlanmasına rağmen operasyonu 'büyük bir başarı' olarak tanımladı. ABD kayıplarını savaşın bedeli olarak kabul eden Trump, İran'ın lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi, ülke genelindeki askeri hedeflerin imha edilmesi ve İran'ın asla nükleer silah üretememesinin sağlanması konusundaki kararlılığını vurguladı.Ancak çatışmanın bölgeye yayılması ve İran içinde karışıklık çıkması ihtimalinin, sürecin belirsizliğini artırdığı ifade edildi.Habere göre Demokratlar, saldırıları Trump'a karşı siyasi bir koz olarak kullanıyor. Demokratik Ulusal Komite Başkanı Ken Martin, Trump'ın 'Önce Amerika' ve 'barış yanlısı' söylemle seçmene hitap ettiğini ancak 13 aydan kısa sürede yedi ülkeye saldırı emri verdiğini söyledi.Martin, Trump'ın dış müdahalelere odaklanırken çalışan ailelerin artan maliyet sorunlarını çözme sözünü yerine getiremediğini savundu.Saldırıların ardından yapılan ilk anketler, kamuoyunda ciddi bir destek sorunu olduğunu ortaya koyuyor. CNN anketine göre Amerikalıların yüzde 59'u İran'a yönelik saldırı kararını onaylamıyor. Reuters-Ipsos anketinde ise askeri harekâta destek oranı yüzde 27'de kaldı.ABD merkezli The New York Times'a göre çatışmanın kötüye gitmesi halinde ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylar, Trump'tan uzaklaşıp uzaklaşmama konusunda zor bir tercihle karşı karşıya kalabilir.Haberde savaşın, Cumhuriyetçi Parti içinde ve 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yap' (MAGA) hareketinde de gerilim yarattığı belirtildi. Georgia'dan eski Cumhuriyetçi Temsilci Marjorie Taylor Greene, sosyal medya paylaşımında 'MAGA'nın böyle olması gerektiğini düşünmemiştik. Utanç verici!' ifadelerini kullandı.Habere göre son aylarda MAGA hareketi, Trump'ın Jeffrey Epstein dosyalarına yaklaşımı ve artan yaşam maliyetleriyle mücadelede yaşanan zorluklar nedeniyle zaten bölünmeye başlamıştı. The National Pulse'un baş editörü ve muhafazakâr aktivist Raheem Kassam ise İran'la savaşın bu iç gerilimleri daha da artırabileceğini belirtti.Gazeteye göre Trump'ın İran hamlesi, yalnızca Ortadoğu'daki dengeleri değil, Washington'daki siyasi geleceğini de belirleyebilecek bir dönüm noktası niteliği taşıyor.ABD merkezli Washington Post'a göre ise Amerikalıların yüzde 52'si Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik hava saldırısı emri vermesine karşı çıkıyor. Ankete göre katılımcıların yüzde 9'u ise kararsız olduğunu belirtiyor.Gazeteye göre karşıt görüşlüler daha tutkulu bir tavır sergiliyor. Yaklaşık her 10 kişiden 4'ü saldırılara şiddetle karşı çıktığını ifade ederken, her 10 kişiden yalnızca biraz fazlası, yani 2'den biraz fazlası, saldırıları güçlü şekilde destekliyor.Habere göre Amerikalıların neredeyse iki katı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürdürmek yerine durdurması gerektiğini savunuyor. Buna karşılık her 10 kişiden yaklaşık 3'ü bu konuda kararsız olduğunu dile getiriyor.Ankete göre ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'u, İran'ın lideri Ali Hamaney'in ölümünün ardından Trump yönetiminin hedeflerine ulaştığını düşünüyor. Ancak yaklaşık yüzde 70'lik kesim bu görüşe katılmıyor.Parti bazında bakıldığında ise farklılık dikkat çekiyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 48'i Hamaney'in ölümüyle hedeflere ulaşıldığını savunurken, bu oran Demokratlarda yüzde 24'e, bağımsızlarda ise yüzde 23'e düşüyor.ABD merkezli Washington Post'a göre Amerikalıların dörtte üçü İran'la tam ölçekli bir savaş olasılığından endişe duyuyor. Katılımcıların yüzde 40'ı ise 'çok endişeli' olduğunu belirtiyor.Bu endişelerin, ABD ve İsrail'in Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından arttığı ifade ediliyor. Kamuoyundaki kaygı, çatışmanın daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskine işaret ediyor.