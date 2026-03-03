Lisede Dehşet Fatma Öğretmen Hayatını Kaybetti!

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., kimya öğretmeni Z.A. (52) ile biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik (44) ve S.K. (15) adlı öğrenciyi bıçakladı.Olay, Taşdelen Mahallesi'nde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan okulun 11. sınıf öğrencisi F.S.B., S.K adlı öğrenci ile biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik ve kimya öğretmeni Z.A.'yı bıçakladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci ve öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Saldırgan öğrenci F.S.B. ise gözaltına alındı. Durumu ağır olan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Bu arada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından, görevi başında öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada da olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.