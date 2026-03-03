Cloudflare Yine Çöktü!

Küresel internet trafiğinin önemli bir kısmını yöneten altyapı sağlayıcısı Cloudflare'ın hizmetlerinde yaşanan aksaklık, dünya genelindeki kullanıcılar arasında büyük bir hayal kırıklığı ve öfke dalgası yarattı.Bu durum, şirketin son bir ay içinde yaşadığı ikinci büyük kesinti olması nedeniyle endişeleri artırdı. Daha önceki kesinti, Spotify'dan ChatGPT'ye kadar geniş bir yelpazede çevrimiçi hizmeti geçici olarak etkilemişti. Şimdi de yine çoğu hizmete erişilemiyor.Milyonlarca kullanıcı, yaygın hizmet aksaklıklarını bildirerek ve tekrar eden kesintiler nedeniyle duydukları öfkeyi dile getirerek sosyal medyayı adeta ele geçirdi. Birçok kişi, işlerinin ve işletmelerinin nasıl olumsuz etkilendiğini paylaşarak, şirketten acil cevap talep etti ve sorunların derhal çözülmesi çağrısında bulundu.Kesinti sırasında etkilenen platformlar arasında Claude AI gibi yapay zeka uygulamaları ve hizmet kesintilerini takip etmek için kullanılan Downdetector sitesinin bile sorun yaşaması, aksaklığın boyutunu gözler önüne serdi.