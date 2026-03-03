Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı!

CHP'li belediyeler rüşvet ve yolsuzlukla anılıyor.Son operasyon ise bu kapsamda, Bolu Belediyesi'ne yapıldı.Bolu Belediyesi'ne yapılan operasyonda 13 kişiyle beraber, Tanju Özcan da gözaltına alındı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Diğer şüpheliler için yurt dışına çıkış yasağı istendi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sarıyıldız hakkında ise ev hapsi kararı verildi.Tanju Özcan ile birlikte gözaltına alınan isimler ise Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin olarak açıklandı.İçişleri Bakanlığı, 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan' “İcbar suretiyle irtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 sorgu numarası kararıyla tutuklaması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi uyarısınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.'Tutuklanan Tanju Özcan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.Tanju Özcan, ifadesinde Bolsev'in herhangi bir kademesinde görevli olmadığını belirterek şunları söyledi:Bolu'yu Seviyorum Vakfı benim başkanlığını yaptığım, mahkeme kararı ile kurulmuş bir vakıftır. Bolu'yu Seviyorum Eğitim Ticaret A.Ş. bu vakfın iştirakidir. Bu anonim şirketinin yönetim kurulu başkanı ben değilim.Bolu Bel A.Ş. ise bunlardan farklı olup yüzde 100'ü belediyeye ait olan bir şirkettir. Ben bu şirketin de herhangi bir kademesinde görevli değilim. Vakıf kurmamızın amacı Bolu ilindeki fakir ailelere, öğrencilere ve engelli vatandaşlara ve yatalak hastalara yardım yapma amacıydı.Nihai amacı ise büyük bir huzurevi yapmak idi. Vakfı kurma kararımızdan sonra ben Bolu Belediye Başkanı olarak birçok yerde bu vakfa yardım yapılabileceğini söyledim.Bilboardlar aracılığı ile halka da çağrıda bulundum. Bolu'nun ileri gelenlerinden, maddi olarak kazancı yüksek olan şirketlerden, hayırsever olduğunu bildiğimiz kişilerden bu vakfa yardımda bulunmalarını istedim. Bunların dışında Bolu ilinde faaliyet gösteren bankalara da marketlere de bu şekilde yardım edebileceklerini söyledim. Yapıldığı iddia edilen toplantı da yine vakfa yardım toplamak amacıyla yapılmış bir toplantıdır.Bu toplantıya Bolu içinde faaliyet gösteren bazı marketlerin temsilcileri katıldılar. Toplantıda da vakıf kurulduğunu, bu vakfın öğrencilere, yaşlılara, engellilere yardım yapacağını söyledim ve vakfa bağışta bulunup bulunamayacaklarını sordum. Özellikle büyük market yetkilileri doğrudan bağış yapamayacaklarını, ancak reklam vermek için ciddi bütçelerinin olduğunu, bu parayı reklam vermek suretiyle verebileceklerini söylediler.Toplantı günü kesinlikle reklam sözleşmesine ilişkin bir teklif metni ve mektubu verilmedi. Söylediğim gibi reklam konusu büyük market yetkililerin bunu bize söylemesi üzerine açıldı. Dolayısıyla daha önceden reklam verme hususunda hazırlanmamız ve reklam teklifi verme planlamamız olmadı.Özcan, sonradan verilen ifadelerin kendisine karşı olan husumet nedeniyle olduğunu düşündüğünü belirterek, “Geçen sene meydana gelen Kartalkaya yangını olayından sonra başsavcılığın belediyeye karşı olan tutumu nedeniyle ben kendisini bizzat HSK'ya şikayet etmiştim. Bundan dolayı husumet olduğunu düşünüyorum.Toplantı sonrasında market sorumlularının reklam vermek suretiyle yardım etmek istediklerini belirtmeleri üzerine Bolu Bel A.Ş olarak reklam teklifi düzenlenip, market yetkililerine gönderildiğini biliyorum.Şunu da belirtmek isterim ki ilk zamanlar Bolu Bel A.Ş bilboardları kiralamak suretiyle reklam sözleşmesi yapıyordu. Daha sonra Bolu Bel A.Ş yasal prosedür çerçevesinde billboardları, Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret Anonim Şirketi kullanımına geçirildi.Daha sonraki yapılan reklam sözleşmeleri Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret ve Anonim Şirketi ile yapıldı. Bu şirkette Bolsev vakfının iştirakidir. İcbar yolu ile menfaat sağlamaya çalışacak olsam yazılı bir teklif mektubu sunmam. Mağdurlar da gerçekten icbar edilmiş olsalardı yapılan her işleme karşı dava açamazlardı. Ben yardım yapılması gerektiğinde açıkça yardım istediğimi zaten belirtirim.Hatta SMA hastası Rüzgar bebek ile ilgili şu an kampanyamız vardır. Onun için de açıkça yardım istiyoruz. Ayrıca bunun dışında Boluspor'a, Bolu ilinde yapılan camilere, konserlere, fuarlara da yardımda bulunulması için hayırseverlerden ricacı oluyorum. Yani sadece kendi vakfımız için değil Bolu'nun yararına olan her şey için yardım talep ederim.” ifadelerini kullandı.