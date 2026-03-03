Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi 2026’ya Rekorlarla Başladı

Türkiye'nin yerli ve milli vizyonla inşa ettiği savunma sanayisi, küresel pazardaki ağırlığını her geçen gün daha da hissettiriyor. Sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına yüksek teknolojili, sahada kendini kanıtlamış sistemler ihraç eden Türk savunma ve havacılık sektörü, 2026 yılının ilk aylarında sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Açıklanan son veriler, sektörün küresel arenadaki sürdürülebilir büyüme ivmesini koruduğunu ve yeni rekorlara yelken açtığını bir kez daha kanıtladı.Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından bizzat duyurulan rakamlar, sektördeki bu yükselişin bir tesadüf olmadığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Paylaşılan resmi verilere göre, savunma ve havacılık sanayimiz 2026 yılının Şubat ayında tam 553,4 milyon dolarlık dev bir ihracata imza attı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,2 gibi oldukça çarpıcı bir artışa tekabül ediyor. Ancak bu başarı tablosu sadece tek bir ayla sınırlı değil. 2026 yılının ilk iki ayını kapsayan Ocak ve Şubat dönemine genel olarak bakıldığında, toplam savunma ihracatının 1 milyar 107 milyon dolara ulaştığı görülüyor. Geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 35,1 oranında büyüme gösteren bu tablo, Türkiye'nin savunma ihracatındaki hedeflerine ne denli emin ve istikrarlı adımlarla ilerlediğinin en büyük ispatı niteliğinde.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, elde edilen bu güçlü performansın ardında yatan stratejik vizyona ve teknolojik altyapıya dikkat çekti. Görgün, rakamlara yansıyan bu tarihi ivmenin sadece basit bir satış başarısı olmadığını; yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürün portföyünün, savaş alanlarında ve zorlu koşullarda rüştünü ispat etmiş sistemlerin ve akılcı bir sürdürülebilir ihracat stratejisinin somut bir meyvesi olduğunu vurguladı. Türk savunma sanayisinin, ülkenin genel ihracat hedeflerine ve ekonomik büyümesine sunduğu stratejik katkının altını çizen Görgün, bu kararlılığın artarak devam edeceğinin mesajını verdi.Sektörün ulaştığı bu noktanın temelinde ise uzun yıllardır kararlılıkla yürütülen milli politikalar yatıyor. Başkan Görgün'ün de altını çizdiği gibi bu başarı tablosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan “Millî Teknoloji Hamlesi” ve “Millî Yetkinlik Hamlesi” vizyonunun sahadaki doğrudan yansıması olarak öne çıkıyor. Artık sadece platform üreten değil, bu platformların motorunu, mühimmatını, elektronik harp sistemlerini ve kritik yazılımlarını da tamamen yerli imkanlarla geliştiren Türkiye, küresel savunma tedarik zincirindeki konumunu “oyun kurucu” bir seviyeye yükseltmiş durumda.Türk savunma sanayisinin geleceğe dönük hedefleri de en az mevcut tablo kadar iddialı. Artan uluslararası iş birlikleri, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan çeşitlendirilmiş pazar yapısı ve durmaksızın güçlenen üretim altyapısı sayesinde sektör, önümüzdeki dönemde çok daha büyük ihracat rakamlarını telaffuz etmeye hazırlanıyor. Başkan Görgün, elde edilen bu tarihi başarının gizli kahramanları olan tüm savunma sanayii şirketlerine, mühendislere, işçilere ve sektör paydaşlarına teşekkürlerini iletirken, “Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle daha güçlü bir Türkiye” hedefinden asla taviz verilmeyeceğini bir kez daha yineledi. Görünen o ki, Türk savunma sistemlerinin dünyadaki yankısı katlanarak artmaya devam edecek.