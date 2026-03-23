Bayram Bitti Çile Başladı! Trafik Yine Kilitlendi

İstanbul'da vatandaşlar güne, soğuk ve yağışlı hava ile başladı.Ramazan Bayramı dönüşü okulların açılması ve havanın da yağışlı olması, trafik yoğunluğunu artırdı.İstanbul'da Ramazan Bayramı sonrası haftanın ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi Zincirlikuyu istikametinde de yoğunluk oluştuğu görüldü.Vatandaşlar uzun süre metrobüs kuyruklarında bekledi.