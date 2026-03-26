Köpek Balığı Pozitif Çıktı! Kanında Kokain Var

Kokain pozitif çıkan bir köpekbalığının suda bulunan beyaz toz içeren bir paketi ısırmış olabileceği düşünülüyor. Diğer bazı köpekbalıklarında ise kafein tespit edildi. Elbette kahve içtikleri için değil; bu madde evsel atıklar yoluyla denize karışıyor. Bazılarında ise parasetamol ve diklofenak bulundu, ancak bu hayvanların ne ateşi vardı ne de ağrıları. Bahamalar'da ortaya çıkan bu çarpıcı bulgunun sorumlusu yine biz insanlar.Araştırma, Environmental Pollution dergisinde yayımlandı ve Karayipler'deki Eleuthera Adası'nın güney ve orta kesimlerinde gerçekleştirildi. Turistik yoğunluğun nispeten az olduğu bu bölgenin daha az kirlenmiş olması beklenirken, sonuçlar bunun aksini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten Brezilya'daki Paraná Federal Üniversitesi'nden biyolog Natascha Wosnick, “Bahsettiğimiz yer Bahamalar'ın oldukça izole bir adası” diyerek durumu vurguladı.Araştırma ekibi, vahşi doğadaki onlarca köpekbalığının kanındaki kirleticileri analiz etti. İncelenen 85 hayvandan 7'sinde diklofenak (örneğin sırt ağrısı ve artritte kullanılan bir iltihap giderici), 2'sinde parasetamol ve 1'inde kokain tespit edildi. Kokain bulunan örnek küçük bir limon köpekbalığıydı. Wosnick, bu hayvanın kokain kalıntısı içeren bir paketi yutmuş olabileceğini belirterek, “Köpekbalıkları merak ettikleri nesneleri ısırır ve bu şekilde bu maddelere maruz kalırlar” dedi.Bu, köpekbalıklarında ilk kokain tespiti değil; daha önce Brezilya kıyılarında yapılan çalışmalarda da benzer bulgular elde edilmişti. Ancak o araştırmalarda kas dokusu incelenmişti. Bahamalar'daki çalışmada ise kan analiz edildiği için, bu maddelerin alımının testten kısa süre önce gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca bu çalışma, dünya genelinde herhangi bir köpekbalığı türünde kafein ve parasetamol tespitine dair ilk rapor olma özelliğini taşıyor.Araştırmacıya göre temel sorun, insanların denize idrar yapması ve atık sularını boşaltması. Bu durum yalnızca çevreye değil, hayvanlara da zarar veriyor. Çünkü çalışmada tespit edilen birçok bileşik, hayvanların fizyolojik süreçlerini etkiliyor. Örneğin, diklofenak böbrek hasarına yol açabilirken, kokain ve kafein gibi uyarıcılar kan şekeri yükselmesine ve kandaki yağ oranlarında anormalliklere neden olabiliyor.Çalışmada ayrıca, artan turist sayısı ve kiralık konutların çoğalmasının, yerel atık su miktarını ve kimyasal karmaşıklığını ciddi şekilde artırdığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle bu etkilerin incelenmesi ve köpekbalıklarının korunması büyük önem taşıyor. Çünkü onların ne kahveye ne de ilaçlara ihtiyacı var.