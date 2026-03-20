Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod!

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul dahil olmak üzere toplam 17 ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklenirken, sıcaklıkların da mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.Meteoroloji verilerine göre, özellikle Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Yağışların gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği ve birçok şehirde bayram namazı saatlerinde de görülebileceği ifade ediliyor.Marmara bölgesinde beklenen sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde, bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.Sel ve su baskını ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Meteorooji tarafından paylaşılan 7 günlük rapora göre, yağışlı hava haftaya Perşembe gününe kadar tüm yurtta etkisini sürdürecek.