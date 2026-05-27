Uzmanlardan Çarpıcı Uyarı! Sosyal Medya Sigaradan Daha Tehlikeli

Academy of Medical Royal Colleges tarafından hazırlanan raporda, çocukların sürekli nefret içerikleriyle ve bağımlılık yapan paylaşımlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Rapora göre mesele artık sadece teknoloji değil; tıpkı tütün kullanımı ya da emniyet kemeri gibi toplum sağlığını ilgilendiren ciddi bir konu.Araştırmaya katılan 454 tıp uzmanının yaklaşık yarısı, haftada en az bir kez sosyal medya kaynaklı ruh sağlığı sorunu yaşayan çocuklarla karşılaştığını söyledi. Bu tablo sonrası yeni rehberlik ilkeleri de gündeme geldi.Buna göre doktorların, çocukların ekran süresini ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını ilk muayene sırasında sorgulaması teşvik edilecek. Yani uzmanlar artık sosyal medya kullanımını sıradan bir alışkanlık değil, doğrudan sağlıkla ilgili bir risk faktörü olarak görüyor.İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de tartışmaya sert sözlerle katıldı. Streeting, sosyal medyanın tütün ürünleri gibi ele alınması gerektiğini savunurken, teknoloji şirketlerinin de düzenlemelerden kaçmak için geçmişte tütün şirketlerinin kullandığı yöntemlere başvurduğunu öne sürdü.Teknoloji Bakanı Liz Kendall ise hükümetin yıl sonuna kadar yeni önlemleri devreye sokacağını açıkladı.Bu süreçte yürütülen kamu istişaresine 70 binden fazla kişi ve grubun katılması da dikkat çekti. Başbakan Keir Starmer başlangıçta 16 yaş altına yönelik genel yasağa sıcak bakmasa da, son dönemde daha sert önlemlere açık mesajlar veriyor.Öte yandan herkes aynı fikirde değil. Bazı uzmanlar, katı yasakların gençleri daha kontrolsüz ve tehlikeli alanlara yönlendirebileceği görüşünde. Özellikle karanlık ağ benzeri platformlara kayış ihtimali endişe yapıyor.Molly Rose Foundation Başkanı Ian Russell ise mevcut yasaların daha etkili uygulanmasının daha doğru bir çözüm olacağını savunuyor. Avustralya'da Aralık 2025'te yürürlüğe giren yasa da tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Çünkü araştırmalar, 16 yaş altındaki gençlerin yaklaşık yüzde 60'ının yasağa rağmen TikTok ve Instagram kullanmayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor.İngiltere hükümeti şimdilik daha kontrollü adımlar atmayı tercih ediyor. Mart ayında başlatılan pilot program kapsamında 300 gencin evinde ekran süresi sınırlamaları ve dijital “sokağa çıkma yasağı” benzeri uygulamalar test edildi. Ayrıca genç kullanıcıların uzun süre platformda kalmasına neden olan otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma özelliklerinin kapatılması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.