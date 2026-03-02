Bakan Yumaklı: Gübrede mevcut stoklar yeterli seviyede

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerin, başta gübre olmak üzere tarımsal üretimimizin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcilerimizle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz. Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi.