Bakan Kacır Açıkladı! '2026’da Sanayimizdeki Yükseliş Hızlanacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Küresel gelişmeler, sanayi üretimi ve teknolojik yeterliliklerin ülke ekonomileri için kritik önemde olduğunu gösteriyor.Türkiye ekonomisi, 2025 yılında %3,6 büyüdü. Sanayi katma değerimiz %2,9 ile son dört yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının %5 artması üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor.2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak.Uygun koşullu finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı uygulamalar ile destekleyeceğimiz Türk sanayisi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve Yerel Kalkınma Hamlesi'nin öncüsü olmayı sürdürecek.'