Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

36 Saatte Dokuz Ülke! Şoke Eden Uydu Görüntüleri Oraya Çıktı

Körfez ve İsrail'deki hedefler 36 saat içinde vuruldu. İran'ın misilleme operasyonu, stratejik tesislerden sivil altyapıya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Uydu görüntüleri, bölgedeki hasarın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Öte yandan, Washington ve Tel Aviv'in İran'da yol açtığı yıkım da dikkat çekti.

Ekleme: 2.03.2026 - 11:37 Güncelleme: 2.03.2026 - 11:48
İran, ABD ve İsrail'in ortak saldırısına misilleme olarak pazar günü Körfez ülkeleri ve İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

36 SAAT İÇİNDE KÖRFEZ'İN TAMAMI HEDEF ALINDI

Uydu görüntüleri ve doğrulanan videolara göre Tahran yönetimi, saldırıların başlamasından bu yana en az dokuz ülkedeki hedefleri vurdu.

İran, 36 saat içinde ABD'ye yakınlığıyla bilinen Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyesi tüm ülkeleri hedef aldı.

Çok sayıda uluslararası havalimanı, en az üç aktif liman, askeri tesisler ve sivil altyapı noktaları vuruldu. Bölge genelinde uluslararası uçuşlar durma noktasına geldi.

DUBAİ, BAHREYN, KUVEYT VE ERBİL'DE HAVALİMANLARI VURULDU

İran mühimmatları en az dört havalimanını hedef aldı. Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai'deki tesislerde patlamalar meydana geldi.

Bahreyn Uluslararası Havalimanı bir İHA saldırısıyla hafif hasar aldı.

Kuveyt'te ve Irak'ın Erbil kentindeki havalimanları da hedefler arasındaydı. Bölgedeki uçuş trafiği büyük ölçüde askıya alındı.

LİMANLARDA PATLAMALAR: KÜRESEL EKONOMİ ALARMDA

Dubai yakınlarındaki Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi.

Görüntülerde gökyüzüne yükselen dev bir ateş topu ve rıhtımlar boyunca yayılan yoğun duman dikkat çekti. Limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu.

Abu Dabi'deki Zayed Limanı da vuruldu. Bu limanda Fransa donanmasının kalıcı bir üssü bulunuyor.

Umman'ın güneydoğusundaki Dukum Limanı'na ise iki İHA isabet etti. Son haftalarda ABD askeri helikopterlerinin Dukum'daki hava pistinde görüldüğü biliniyordu.

Deniz taşımacılığı uzmanları, Hürmüz Boğazı ve Körfez limanlarındaki herhangi bir aksamanın küresel petrol arzı üzerinde zincirleme etki yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

OTELLER VE KONUT KULELERİ DE HEDEFTEYDİ

Uydu görüntüleri ABD askeri tesislerinin yanı sıra oteller, konut kuleleri ve ticari bölgelerin de vurulduğunu ortaya koydu.

Dubai'de lüks Fairmont Palm Oteli'nin alt katları alevlere teslim oldu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da Crown Plaza Hotel'in arkasındaki gökdelenler yoğun duman altında kaldı. Otelin giriş kısmı ağır hasar aldı, camlar parçalandı.

Bahreyn'de yüksek katlı bir konut binasına Shahed tipi olduğu belirtilen bir İHA doğrudan çarptı. En az üç kat alev aldı. Ayrı bir konut kulesinde de yangın çıktı.

İSRAİL'DE SIĞINAK VURULDU: 9 ÖLÜ

Misillemelerin en ağır bilançosu İsrail'de yaşandı. İsrail'in Beyt Şemeş kentinde bir yerleşim bölgesindeki sığınak doğrudan isabet aldı.

İsrail acil servisleri en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Enkaz altında başka kişilerin olabileceği belirtiliyor. İsrail polisi sığınağın doğrudan isabet aldığını doğruladı.

Tel Aviv'in merkezine cumartesi geç saatlerde düzenlenen ayrı bir saldırıda ise bir kadın hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

İRAN'DA İLETİŞİM KESİNTİSİ

İran içinde ise geniş çaplı iletişim kesintileri nedeniyle ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı hasara dair net tablo oluşmuş değil.

İran hükümeti 555 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, ülkenin güneyinde bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 100'den fazla çocuğun öldüğünü bildirdi.

ABD ASKERLERİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın saldırıları sonucunda en az üç ABD askerinin öldüğü bildirildi.

İRAN'IN MİSİLLEMERİ SÜRÜYOR

Körfez şehirlerinde pazartesi sabahında da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Abu Dabi, Dubai, Doha, Manama ve Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, gökyüzünde patlamaların yaşandığı aktarıldı.

BAHREYN'DE LİMANA SALDIRI

Bahreyn İçişleri Bakanlığının X platformundan yaptığı açıklamada, başkent Manama'daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, engellenen bir füzeden düşen şarapneller nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ayrıca Manama'daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını ileri sürdü.

Sosyal medyada Manama kentinde ABD üssünün yakınındaki bir noktadan yoğun siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

KUVEYT'TE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HEDEFTE

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde aralıklarla güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi. AA'ya konuşan görgü tanıkları hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini aktarırken, resmi makamlardan hasar ya da can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kuveyt ordusu ise sabaha karşı ülkenin orta kesimlerinde tespit edilen 'düşman hava hedeflerine' hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini ve bunların engellendiğini duyurdu. Açıklamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Aynı şekilde, görgü tanıkları ve yerel basın, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden siyah dumanların yükseldiğini aktardı.

Öte yandan sosyal medyada, ABD'ye ait olduğu öne sürülen bir savaş uçağının Kuveyt'te düştüğüne ilişkin görüntüler paylaşıldı. F-15 olduğu tahmin edilen uçağın 'dost ateşi' sonucu düşmüş olabileceği ve pilotun paraşütle atlayarak sağ kurtulduğu iddia edildi.

Resmi makamlardan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kuveyt resmi haber ajansına göre, Ticaret ve Sanayi Bakanı Usame Budi, bölgedeki askeri tırmanış nedeniyle iç piyasada istikrarı korumak amacıyla tüm gıda ürünlerinin ihracatının yasaklandığını açıkladı.

ABD'NİN KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ: 'BÜYÜKELÇİLİĞE GELMEYİN'

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına 'bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin' uyarısında bulundu.

Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.

Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığı bildirildi. Açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Doha'da da patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.