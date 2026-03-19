İstanbul'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden bebeğin trajik ölümü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında 17 Mart Salı günü saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.Yangında 1 yaşındaki Dolunaycan Kahraman hayatını kaybederken anne Damla Kahraman (19) ve Kemal Ş. (53) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bir gün sonra hastaneden taburcu olan Damla Kahraman, çocuğunun cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.Anne Kahraman'ın iddiasına göre yangın elektrik sobasının devrilmesi sonucu meydana geldi.Dumanın etkisiyle bayılan anne bebeğini alıp kaçamadı.Bebeğini yangında kaybeden anne Damla Kahraman, 'Eyüpsultan'dan erkek arkadaşımın evine gittim. Ondan sonra bebeğimle yattım, elektrikli soba yanıyordu. Elektrikli soba devrilmiş, bebek arabası yanıyordu. Cam tarafından çıkamazdım. Ayağa kalktığımda ışıklar yanıyordu, bebeğimi kurtarabileceğimi zannettim. Kapıyı açmam gerekiyordu çünkü yangın cam tarafından başlamıştı.Kapıyı açmaya çalıştım, elektrikler gitti. Ondan sonra önümü göremedim, dumandan da bayağı etkilenmiştim. Kapıyı da açamadım ve itfaiyecilerin gelmesini bekledim. Bebek o zaman çekyattaydı. Nefes alamadığım için bayıldım. Bebeğimi de kucağıma alamadım, kurtaramadım. Sabaha karşı, 5 buçuk gibi yangın başladı. Erkek arkadaşım içeride yatıyordu, ben onu kaldırmadım, kendisi kalktı. Çığlık atıyordu, yanıyordu sanırım. Kendisini göremedim. Bilgi de alamadım, baygın bir şekildeydim' dedi.Üzgün olduğunu belirten anne Damla Kahraman, 'Kötü durumdayım, psikolojim çok bozuk. Bebeğimi kurtaramadım, üzgünüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok, kurtarmak çok istedim ama kurtaramadım. Ailem bebeğimin öldüğünü söyledi. 'Yarın cenazen var' dediler. Üzücü' ifadelerini kullandı.Damla Kahraman'ın annesi Sergüzel Kahraman, 'Benim kızım madde bağımlısı. Kızımla birlikte bebeği alıp Eyüp Sultan'a gittik. Orada onu camiye götürmek istedim, götüremedim. 'Ben bebeği alıp eve gidiyorum' dedi. Eve gitmemiş, bu 'gönül ilişkisi' kurduğu adamın yanına gitmiş.İkisi beraber madde kullanıyorlar. Suçlu kimse, benim evladım da olsa, suçluların araştırılmasını istiyorum. Benim evladım da olsa kim olursa olsun suçluların yargılanmasını istiyorum. Kızımın yüzde 60 zihinsel engelli raporu da var. Sürekli gidip adam ona madde veriyordu. Zaten ben kızımı bulduğumda da iyi değildi' dedi.Sergüzel Kahraman, 'Damla'da hiçbir şekilde bir yanık falan görmedik. Biz 'bebeğin öldü' dedik. Şok oldu, inanmadı. 'Hastanede' dedi. Adli Tıp'a geldim, bebeği gördüm, çok kötü durumda; tanınmayacak bir şekilde. Bebeğimizin babası cezaevinde. Gönül ilişkisi kurduğu kesinlikle bebeğin babası değildir' ifadelerini kullandı.Otopsi işlemleri tamamlanan bebek Dolunaycan Kahraman'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.Cenazenin bugün Kasımpaşa Büyük Camii'nden kaldırılarak Ayazağa Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.