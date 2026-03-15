Beklenen Telefon Bu Yıl Gelebilir!

Teknoloji dünyasının dev isimlerinden Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sektördeki son sızıntılara göre şirket, mevcut modellere ek olarak ekstra geniş ekranlı yeni bir cihaz üzerinde aktif olarak çalışıyor.Uzun süredir dedikoduları dolaşan bu yeni cihaz, en son One UI 9 arayüz animasyonlarında kısmen kendini göstermişti. Sektörün güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre, geliştirme aşamasındaki bu telefon bu yıl içinde piyasaya çıkabilir. Hatta cihazın Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinin yanına tamamen yepyeni bir ürün hattı olarak eklenmesi bekleniyor.Kaynaklar, cihazın 4:3 en boy oranına sahip 7.6 inçlik devasa bir iç ekranla geleceğini işaret ediyor. Açıldığında adeta bir tablete benzeyen bu ekran; çoklu görevleri, belge çalışmalarını ve üretkenliği büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak telefonun katlandığında ekstra geniş bir formda olması, tek elle kullanımı zorlaştırabileceği için belirgin bir dezavantaj olarak öne çıkıyor.Sızıntılar, yeni modelin 2026 yılına uygun olarak üst düzey Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacağını belirtiyor. Batarya tarafında ise yaklaşık 4.800 mAh tipik (4.660 mAh minimum) kapasiteli bir pil bizleri bekliyor. Bu gücün cihaz içine 2267 mAh ve 2393 mAh olmak üzere iki ayrı hücre şeklinde yerleştirileceği iddia ediliyor. Kaynaklar, bu iddialı modelin Çin pazarında satışa sunulacağını belirtiyor.Yayınlanan raporlar Apple'ın da 2026 yılında büyük katlanabilir cihaz yarışının diğer önemli uluslararası oyuncusu olacağını gösteriyor. Öte yandan, teknoloji dünyasındaki dördüncü gizemli oyuncu olarak Huawei de sahneye çıkıyor. Katlanabilir pazarındaki bu rekabetin çok daha heyecanlı geçeceği açıkça görülüyor.