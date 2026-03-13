İran'da İsrail füzesiyle ölen gençle ilgili acı detay

İsrail füzesinin tıra isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden şoför Hüseyin Fırat'ın, eski uzman çavuş olduğu ve nakliye işine başladığı ardından da evlenmek istediği bildirildi.ABD-İsrail, İran arasındaki savaş sürüyor.Savaş sürerken, Türk tır şoföründen acı haber geldi...Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti.Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk tırı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına, İsrail'den atılan füze isabet etti.Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı tır alev aldı.Tırdan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde 12 Mart'ta hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesinin memleketine getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.Hüseyin Fırat'ın 5 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra işi bıraktığı, aldığı tazminatla da 4 ay önce tır satın alarak nakliye sektörüne girdiği belirtildi.Dayısı Mehmet Saçar, yeğeni Hüseyin Fırat'ın hayalleri olduğunu belirterek, 'Askeriyede görevliydi. Üniversite mezunuydu, 5 yıl görev yaptıktan sonra askeri görevinden ayrıldı. Tazminatı ile 4 ay önce tır aldı. Tır aldıktan sonra çalışmaya başladı.Sonrasında işte bu kaza başına geldi. Evlenecekti, tır borcunu ödedikten sonra evlenmeyi hayal ediyordu. Yeğenimin hayalleri vardı.' dedi.Yeğeni Sude Naz Maçim ise 'Yükünü almak için geldiği İstanbul'da bize uğradı. Orada herkese veda etti, 'Hakkınızı helal edin' dedi, biz bunun kısacası veda olduğunu bilmiyorduk. Afganistan dönüşünde İran'da. İsrail'in füzesi yüzünden yaralandı. Hayat mücadelesi verdi.Çok iyi biriydi. Önceden askeri personeldi, işini bırakıp tır sürücülüğü yapmaya başladı. Daha sonra da evlenmeyi hayal ediyordu. Hep tırdan beni arardı. En çok beni severdi, kendisi çok iyi biriydi, herkes hakkını helal etsin.' diye konuştu.