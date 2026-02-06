MSB'den '6 Şubat' Paylaşımı! 'Şanlı Ordumuz Milletimizin Yanındaydı'

Türkiye 6 Şubat 2023'te, 'asrın felaketi' olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.Depremin ilk anından bu yana devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya başladı.Depremde sahaya inen ve vatandaşlara elini uzatan Mehmetçik, uzun bir süre de bölgede çalışmalarını sürdürdü.Enkaz altındaki vatandaşları kurtarmaya çalışan askerler, bir yandan ise bölgedeki ihtiyaçları temin etmek için uğraştı.Milli Savunma Bakanlığı da, X hesabı üzerinden askerlerin bölgedeki çalışmalarına ilişkin bir video paylaştı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoya, 'Şanlı ordumuz, her zaman olduğu gibi o zor günde de tüm gücüyle milletimizin yardımına koştu. 6 Şubat asrın felaketinin ilk dakikalarından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletinin yanında olmak için süratle bölgeye intikal etti.O acı sabahta şehirler sessizliğe gömülürken umut arayan gözlerin yanında ilk belirenlerden biri Türk Silahlı Kuvvetleri oldu.Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek, yaralıları tahliye etmek ve barınma-lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kara, deniz ve hava unsurları seferber edildi.Kutsal üniforma, o gün bir görevden fazlasıydı ve bir milletin birbirine tutunan eli oldu.' notu düşüldü.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ısrarla deprem zamanında 'askerler kışladan çıkmadı' diyerek algı yapmaya çalışıyor ancak bölgede vatandaşlar, Mehmetçik'in yardımlarını anlatıyor.Malatya'da bir depremzede, çok üşüdüğünü ve yardımına gelen askerin kendisine montunu ve ayakkabılarını verdiğini söyleyerek, 'Bana bir evlat, ana gibi sahip çıktılar. sarıp sarmadılar bizi.' dedi.