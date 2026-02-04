Simit Ve Ekmek Zammında Yeni Düzenleme! Bakanlığın Görüşü Alınacak

Ramazan ayı gelirken gündemde pide fiyatları var.Bu süreçte sektörü yakından ilgilendiren bir karar daha alındı.Yapılan yönetmelik değişikliğine göre bundan böyle üreticiler ve esnaf odaları, simit ve ekmeğe kafalarına göre zam yapamayacak.Yeni düzenlemeye göre, simit ve ekmek fiyatlarına, Ticaret Bakanlığı görüşü alınmadan zam yapılamayacak.Belirlenen fiyat, Bakanlığa sorulacak. Bakanlığın olumsuz görüş bildirmesi üzerine konu, uzlaşma komisyonuna gidecek.Nihayetinde yapılacak zam oranı da enflasyonu geçemeyecek.İşte Resmi Gazete'de yer alan ilgili ibareler:'Odalar, 1 inci maddede belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeleri kendi üyeleriyle ilgili olarak düzenleyebilir. Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerce üretilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler; üretilen mal ve hizmetin tacir, deniz taciri ve sanayici vasfıyla bağlantısı dikkate alınarak ilgili oda tarafından tanzim edilir.Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla belirlenir. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi, en geç on beş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır.Yönetim kurulu, odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek onaylar veya reddeder. Tarifelerin reddi hâlinde; yönetim kurulu, meclisin ret gerekçelerini de dikkate alarak yeni tarifeleri ret tarihinden itibaren yapılacak ilk meclis toplantısında meclisin onayına sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanır.Simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulu tarafından maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınır.Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife ilk toplantıda meclisin onayına sunulur, olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilir.Dördüncü fıkra kapsamında uzlaşma komisyonuna gönderilen tarife talepleri hakkında ilin en büyük mülki idare amirliği, Bakanlığın olumsuz görüşünün kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren on beş gün içinde 6 ncı maddede düzenlenen uzlaşma komisyonunu toplar ve gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra tarifeyi belirler.Uzlaşma komisyonu; değerlendirmesini yaparken tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kâr marjları ile Orta Vadeli Programda yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulundurur.Tarifeler, uzlaşma komisyonu kararının ilgililere tebliği üzerine veya uzlaşma komisyonuna başvuru süresinin tamamlanması üzerine yürürlüğe girer.Odalar, tarifeleri serbest bırakamaz ve tarife vermekten kaçınamaz. Tarifelerde yer alan fiyatlar, azami hadleri gösterir.”