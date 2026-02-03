Popüler Uygulama Hacklendi! Risk Var...

Açık kaynak dünyasının en sevilen ve yaygın olarak kullanılan metin editörlerinden biri olan Notepad++, benzeri görülmemiş bir siber saldırı ile sarsıldı. Milyonlarca geliştirici, yazar ve standart kullanıcının güvendiği bu araç, maalesef bir yıl boyunca kötü amaçlı yazılımlar için bir dağıtım kanalına dönüştü. Projenin baş geliştiricisi Don Ho tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca yayınlanan tüm güncellemeler, kullanıcı verilerini çalmak üzere tasarlanmış sofistike bir casus yazılım içeriyordu. Bu durum, yazılım dünyasında büyük bir güvensizlik dalgasına neden oldu ve özellikle tedarik zinciri saldırılarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.Her şey, bazı dikkatli kullanıcıların ve güvenlik araştırmacılarının, Notepad++ uygulamasının normalden farklı ağ davranışları sergilediğini fark etmesiyle başladı. Uygulamanın, bilinmeyen ve şüpheli sunucularla iletişim kurduğuna dair raporlar artınca, geliştirici ekip derinlemesine bir soruşturma başlattı. Geliştirici Don Ho, pazartesi günü projenin resmi blogunda yayınladığı bir yazıda, acı gerçeği tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştı. Ho, yaptığı açıklamada, saldırganların projenin derleme ve güncelleme sunucularına sızmayı başardığını ve Haziran 2025'ten itibaren yayınlanan tüm sürümlere zararlı bir kod parçacığı enjekte ettiğini doğruladı.Don Ho, “Bu, Notepad++ projesinin tarihindeki en karanlık gün. Kullanıcılarımızın bize duyduğu güveni boşa çıkardığımız için derin bir üzüntü içerisindeyiz. Saldırganlar, altyapımıza sızarak bir yıl boyunca neredeyse fark edilmeden kalmayı başardılar. Bu saldırı, son derece organize ve profesyonel bir grup tarafından gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı. İlk bulgular, saldırının arkasında Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu düşünülen ‘Silent Dragon' adlı bir hacker grubunun olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, olayın basit bir siber suç eyleminden çok, uluslararası bir casusluk operasyonu olma ihtimalini güçlendiriyor.Güvenlik uzmanlarının analizlerine göre, Notepad++ güncellemeleriyle yayılan zararlı yazılım, ‘CodeWhisper' olarak adlandırılan yeni nesil bir casusluk aracı. Bu yazılım, bulaştığı sistemde oldukça sessiz bir şekilde çalışarak kendini gizliyor. Temel amacı ise hassas verileri, özellikle de yazılım projeleri, kurumsal belgeler ve kişisel kimlik bilgileri gibi değerli bilgileri sızdırmak. CodeWhisper, klavye vuruşlarını kaydedebiliyor, ekran görüntüleri alabiliyor ve sistemdeki dosyaları uzaktaki bir komuta-kontrol sunucusuna gönderebiliyor.Bu tür bir saldırı, siber güvenlik literatüründe “tedarik zinciri saldırısı” (supply chain attack) olarak bilinir. Saldırganlar, doğrudan hedefledikleri kuruma saldırmak yerine, o kurumun kullandığı güvenilir bir yazılım sağlayıcısını hedef alırlar. Böylece, güvenilir bir kaynaktan geldiği düşünülen güncellemeler aracılığıyla binlerce, hatta milyonlarca sisteme aynı anda sızabilirler. Notepad++ gibi dünya çapında popüler bir aracın bu amaçla kullanılması, saldırının etki alanını devasa boyutlara taşıyor.Eğer 2025 yılı içinde Notepad++ uygulamasını indirdiyseniz veya güncellediyseniz, sisteminizin tehlike altında olma ihtimali oldukça yüksek. Geliştirici ekip ve güvenlik uzmanları, kullanıcıların acilen aşağıdaki adımları atmasını tavsiye ediyor:Uygulamayı Derhal Kaldırın: Sisteminizden Notepad++'ın mevcut sürümünü tamamen kaldırın.Güvenilir Bir Sürüm Yükleyin: Projenin web sitesinde yayınlanan ve saldırıdan etkilenmediği doğrulanan en son temiz sürümü (versiyon 9.8 ve sonrası olarak belirtildi) indirip kurun.Kapsamlı Bir Virüs Taraması Yapın: Güncel bir antivirüs yazılımı ile bilgisayarınızda tam sistem taraması gerçekleştirin.Şifrelerinizi Değiştirin: Özellikle saldırı süresince kullandığınız önemli hesapların (e-posta, bankacılık, sosyal medya) şifrelerini değiştirin.Verilerinizi Kontrol Edin: Şüpheli bir veri sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için hesap hareketlerinizi ve önemli dosyalarınızı gözden geçirin.Bu olay, açık kaynaklı yazılımların bile ne kadar ciddi güvenlik riskleri barındırabileceğini acı bir şekilde ortaya koymuştur. Güvendiğimiz araçların bile birer Truva Atı'na dönüşebileceği bu dijital çağda, hem geliştiricilerin hem de son kullanıcıların siber güvenlik konusunda çok daha dikkatli ve proaktif olması gerektiği bir kez daha kanıtlanmıştır. Notepad++ ekibi, altyapılarını tamamen yeniden yapılandırdıklarını ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için en üst düzey güvenlik önlemlerini aldıklarını belirtiyor.