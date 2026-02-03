Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasalardaki hareketlilik 3 Şubat Salı gününde de devam ediyor. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları günlerdir düşüş eğiliminde.

Tarihi düşüşler yaşayan altın fiyatları 3 Şubat Salı gününü yükselişle açtı. 6 bin 100 seviyelerine kadar gerileyen gram altında ibre yine tersine döndü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Şubat 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.694,02Gram Altın Satış: 6.696,42Çeyrek Altın Alış: 11.594,00₺Çeyrek Altın Satış: 11.961,00₺Yarım Altın Alış: 23.188,00₺Yarım Altın Satış: 23.923,00₺22 Ayar Bilezik Alış: 6.368,49₺22 Ayar Bilezik Satış: 6.518,64₺Gümüş Alış: 114,60₺Gümüş Satış: 114,81₺