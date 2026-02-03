  • USD: 43,42 - 43,50
Piyasalardaki hareketlilik 3 Şubat Salı gününde de devam ediyor. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları günlerdir düşüş eğiliminde.

Ekleme: 3.02.2026 - 09:12 Güncelleme: 3.02.2026 - 09:17
Altın Yükselişe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Tarihi düşüşler yaşayan altın fiyatları 3 Şubat Salı gününü yükselişle açtı. 6 bin 100 seviyelerine kadar gerileyen gram altında ibre yine tersine döndü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.694,02
Gram Altın Satış: 6.696,42

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 11.594,00₺
Çeyrek Altın Satış: 11.961,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 23.188,00₺
Yarım Altın Satış: 23.923,00₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.368,49₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.518,64₺

GÜMÜŞ

Gümüş Alış: 114,60₺
Gümüş Satış: 114,81₺