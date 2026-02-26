  • USD: 43,89 - 43,96
Miras İşlemleri Cinayeti Ortaya Çıkardı!

İzmir'de 17 yıl önce birliktelik yaşadığı eniştesi tarafından boğularak öldürülen kadının ölümü, yakınları tarafından yapılan miras başvurusu sonrası ortaya çıktı. Olaya ilişkin kadının ablası ve eniştesi gözaltına alındı.

Ekleme: 26.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 26.02.2026 - 12:18 / Editör: Erhan Şimşek
Miras İşlemleri Cinayeti Ortaya Çıkardı!2009 yılında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan Ebru Koyuncu için yakınları, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından miras işlemleri sırasında jandarmaya başvurdu.

Ailenin Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi'ndeki ikamet adresi nedeniyle soruşturmayı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü.

Yapılan detaylı araştırmada, genç kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirildi.

ENİŞTESİ İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Soruşturma kapsamında Ebru Koyuncu'nun, o dönem ablası Fatma Köse'nin dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Ufuk Köse'nin yanında çalıştığı belirlendi.

İddiaya göre ikili arasında yaşanan ilişki sonucu Ebru Koyuncu, hamile kaldı.

Çıkan tartışmanın ardından şüphelinin, genç kadını iple boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

KAZI ÇALIŞMALARINDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Cinayet şüphesinin netleşmesi üzerine ekipler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kazı çalışması yaptı.

Olay tarihinde Ufuk Köse'ye ait olduğu belirtilen bahçede yapılan kazıda, maktule ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Kemikler, inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ABLA 'EŞİM ÖLDÜRDÜ' DEDİ

Olayın ardından abla Fatma Köse ve Ufuk Köse, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk sırasında abla Fatma Köse, 'Pişman mısınız?' sorusuna 'Söyleyecek sözüm yok.' derken, cinayeti Ufuk Köse'nin işlediği ifadelerinde bulundu.