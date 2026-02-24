TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemi terörsüz Türkiye süreciydi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemi terörsüz Türkiye süreciydi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.Kurtuşmuş'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;Türkiye kritik bir eşikte. Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı metin ortaya çıktı. Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Komisyondaki tüm partilerin ortak çalışmasıyla çıkmış, oylanmıştır. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bahçeli'nin komisyon desteğine teşekkür ediyorum.