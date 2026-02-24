Altında Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Küresel piyasalardaki hareketlilik 24 Şubat Salı gününde de devam ediyor. Piyasalar perşembe günü yapılacak üçüncü tur ABD-İran görüşmelerinde odaklanmışken, altın fiyatları yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi.
Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 7.287,70
SATIŞ: 7.288,48
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 12.151,00 TL
SATIŞ: 12.307,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 49.286,00 TL
SATIŞ: 50.034,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 48.456,00 TL
SATIŞ: 48.964,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.781,79 TL
SATIŞ: 7.105,96 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 7.287,70
SATIŞ: 7.288,48
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 12.151,00 TL
SATIŞ: 12.307,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 49.286,00 TL
SATIŞ: 50.034,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 48.456,00 TL
SATIŞ: 48.964,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.781,79 TL
SATIŞ: 7.105,96 TL