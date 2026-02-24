Altında Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel piyasalardaki hareketlilik 24 Şubat Salı gününde de devam ediyor. Piyasalar perşembe günü yapılacak üçüncü tur ABD-İran görüşmelerinde odaklanmışken, altın fiyatları yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi.

Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Şubat 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 7.287,70SATIŞ: 7.288,48ALIŞ: 12.151,00 TLSATIŞ: 12.307,00 TLALIŞ: 49.286,00 TLSATIŞ: 50.034,00 TLALIŞ: 48.456,00 TLSATIŞ: 48.964,00 TLALIŞ: 6.781,79 TLSATIŞ: 7.105,96 TL