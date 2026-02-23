Karteller Ayakta! Liderleri Öldürüldü Ülke Savaş Alanına Döndü!

Meksika federal güvenlik güçleri ve ordusu, Jalisco eyaletinin Tapalpa kasabasında (Guadalajara'ya yaklaşık 130 km güneyde) Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik yüksek hassasiyetli bir askeri operasyon düzenledi.Operasyonda CJNG'nin lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho), çatışmada ağır yaralandı.OPERASYONDA 3 ASKER DE YARALANDI60 yaşındaki eski polis memuru Cervantes, Mexico City'ye hava yoluyla sevk edilirken aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.Operasyonda ayrıca 4 kartel üyesi olay yerinde öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı ve 3 asker yaralandı.Yetkililer, operasyonun detaylarına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmazken çatışmada, CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğünü bildirdi.El Mencho'nun öldürülmesi, eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.El Mencho'nun ölümü sonrası CJNG bağlantılı gruplar hızlı misillemeye geçti. Jalisco eyaleti başta olmak üzere Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato ve diğer eyaletlerde yol kapatma eylemleri, araç ve iş yeri kundaklamaları, otobüs terminallerinde silah sesleri ile patlamalar yaşandı.Görüntülerde yanmış araçlar, yükselen dumanlar ve panik anları yer aldı.Jalisco eyalet hükümeti halka evde kalma çağrısı yaptı, toplu taşımayı askıya aldı ve 'kırmızı alarm' ilan etti.Federal, eyalet ve yerel yönetimler ortak güvenlik masası kurdu.2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Guadalajara dahil birçok şehirde rapor tutuldu.Uluslararası hava yolları (United Airlines, American Airlines, Air Canada), Puerto Vallarta ve Guadalajara uçuşlarını iptal etti.ABD Dışişleri Bakanlığı; Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero ve Nuevo Leon'un bazı bölgelerinde ABD vatandaşlarına 'dışarı çıkmama' uyarısı yayımladı.Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkı sakin olmaya çağırdı.El Mencho, CJNG'nin başında yıllardır kokain, metamfetamin ve özellikle fentanil başta olmak üzere büyük miktarda uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu tutuluyordu.ABD yönetimi, CJNG'yi terör örgütü olarak sınıflandırmış ve El Mencho'nun yakalanması veya mahkum edilmesi için 15 milyon dolara kadar ödül koymuştu.Operasyon, ABD'nin istihbarat desteğiyle gerçekleştirildi.Beyaz Saray ve ABD'li yetkililer, Meksika'ya 'tamamlayıcı bilgiler' ve istihbarat sağlandığını doğruladı.Bu desteğin, Aralık ayında kurulan ABD-Meksika ortak görev gücü (JITF-CC) üzerinden geldiği belirtildi.Görev gücünün, ABD ordusu Tuğgenerali Maurizio Calabrese tarafından yönetildiği ve kartel ağlarını haritalandırmada deneyim kullanıldığı ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Meksika kartellerini terör örgütü ilan ederek bu tür yardımların önünü açmıştı.