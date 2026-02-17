TÜİK Açıkladı! Türkiye'nin Yüzde Kaçı Mutlu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan eden 18 yaş ve üzeri bireylerin oranı bir önceki yıla göre 3,7 puan artarak yüzde 53,3'e yükseldi. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 13,0'a geriledi. Araştırma, evli bireylerin evli olmayanlara göre daha mutlu olduğunu ortaya koyarken, ülkenin en önemli sorununun ise yüzde 31,3 ile hayat pahalılığı olduğunu gösterdi.TÜİK'in verilerine göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 49,6 iken 2025 yılında 3,7 puan artarak yüzde 53,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2024 yılında yüzde 14,5 iken 2025 yılında 1,5 puan azalarak yüzde 13,0 olarak gerçekleşti.Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı 2025 yılında yüzde 51,4 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 55,1 olarak gerçekleşti. Böylece kadınların mutluluk düzeyi erkeklere göre daha yüksek çıktı.Yaş gruplarına göre mutluluk oranı tüm gruplarda artış gösterdi. En dikkati çekici artış 55-64 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubunda mutluluk oranı yüzde 47,5'ten yüzde 54,6'ya yükseldi.2025 yılında mutluluk oranı 18-24 yaş grubunda yüzde 54,4. 25-34 yaş grubunda yüzde 53,6. 35-44 yaş grubunda yüzde 52,9. 45-54 yaş grubunda yüzde 50,8. 65 ve üzeri yaş grubunda yüzde 54,3 olarak kaydedildi.Araştırmaya göre evli bireylerin yüzde 56,9'u mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6'da kaldı. Evli kadınların yüzde 59,6'sının, evli erkeklerin ise yüzde 54,2'sinin mutlu olduğu belirlendi.Bireylerin en büyük mutluluk kaynağı yüzde 69 ile aileleri oldu. Bunu yüzde 15,6 ile çocuklar ve yüzde 4,8 ile kişinin kendisi izledi. Mutluluk kaynağı olan değerlerde ise ilk sırada yüzde 64,9 ile sağlık yer aldı. Sağlığı sırasıyla sevgi, başarı, para ve iş takip etti.Araştırmaya göre bireylerin yüzde 67,1'i geleceğinden umutlu olduğunu ifade etti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1, kadınlarda ise yüzde 67,2 olarak ölçüldü.Bireylerin yaşam memnuniyet düzeyi 0 ile 10 arasında yapılan değerlendirmede 2025 yılında ortalama 5,7 olarak hesaplandı. Bu oran bir önceki yıl ile aynı kaldı.Kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı incelendiğinde, yüzde 74,1 ile asayiş hizmetleri ilk sırada yer aldı. Bunu ulaştırma, sağlık, Sosyal Güvenlik Kurumu, adli ve eğitim hizmetleri izledi.Araştırmaya göre Türkiye'nin en önemli sorunu yüzde 31,3 ile hayat pahalılığı oldu. Bunu yüzde 16,5 ile yoksulluk ve yüzde 16,1 ile eğitim izledi.