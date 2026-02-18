YouTube Çöktü mü? YouTube’da Erişim Sorunu!

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında büyük bir çöküş yaşadı. Gece saatlerinde platforma girmek isteyen birçok kullanıcı beklenmedik bir hata ekranıyla karşılaştı. Türkiye saati ile 03:38 sularında başlayan erişim sorunları, kullanıcıların hem mobil uygulamadan hem de masaüstü web sitesinden platforma ulaşmasını ve video izlemesini tamamen engelledi.Yaşanan bu ciddi kesinti sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce kullanıcıyı doğrudan etkiledi. Sorun aynı zamanda Kanada, Hindistan, Filipinler, Avustralya ve Rusya gibi birçok farklı ülkede de çok yoğun bir şekilde hissedildi. Küresel çaptaki arıza bildirim platformu Downdetector üzerinde şikayet sayısı kısa süre içinde 338.000 seviyesine ulaşarak sorunun ne kadar geniş kapsamlı olduğunu net bir şekilde gözler önüne serdi. Rapor edilen şikayetler bu zirve noktasının ardından yavaş yavaş düşüşe geçmeye başladı.Kullanıcıların çok büyük bir kısmı özellikle mobil uygulamaya girişte ciddi problemler yaşadığını belirtti. Ancak bazı kullanıcılar için problemin ilk olarak doğrudan web ana sayfasında başladığı ve sitenin yüklenmediği ifade edildi. Sosyal medya platformu Reddit üzerinde toplanan kullanıcılar, siteye erişemediklerini dile getirdi. İlerleyen zamanlarda bazı kişiler için hizmetin kısmen geri döndüğü, ana sayfanın başarılı bir şekilde açıldığı ancak önerilen videolar kısmının hiçbir şekilde yüklenmediği rapor edildi.