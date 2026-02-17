CHP'li Tacizciye Koruma Kalkanı! Görele'de İkinci Skandal

Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlaması kapsamında tutuklanmasının yankıları sürerken, Görele'de yine bir taciz skandalı patlak verdi.CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Semin Aydın'ın, Görele ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi H.D.'ye sarkıntılık ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Semin Aydın, 2024 yılında Görele'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 31 yaşındaki H.D.'ye iddiaya göre arabada tacizde bulundu.Alkollü olan Semin Aydın'ın, mağdur kadının kocasının restoranına gittiği, 'Alkollüyüm, araç kullanamıyorum, eşin H.D. aracımla beni eve bırakabilir mi?' dediği, kadının da Semin Aydın'ı aracıyla eve bıraktığı ve bu sırada tacize uğradığı ortaya çıktı.Semin Aydın'ın araçta kadının bacaklarına dokunup göğsüne kafasını koyduğu ve 'Seni seviyorum' dediği öne sürüldü. Kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Aydın hakkında dava açıldı.Yargılama sonucu Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı kararda sanığın 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme, sanık hakkında 2 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra takdiri indirim uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.Semin Aydın'ın, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesindeki Giresun İl Genel Meclisi üyeliğine devam ettiği; mahkûmiyet kararına rağmen CHP tarafından herhangi bir ihraç işlemi yapılmadığı öğrenildi.CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, CHP içinde Semin Aydın'ın idari soruşturma geçirmemesi için kendisine kefil olduğu öğrenildi.Mağdur kadının, hemcinsi olan CHP'nin Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'e sosyal medya üzerinden ulaşıp tacize uğradığını anlattığı ancak kadın vekil Gezmiş'in mağdur kadını sosyal medya üzerinden engellediği ortaya çıktı.CHP'nin Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 14 Aralık 2025'te 'cinsel taciz olaylarında suçluların hak ettiği cezayı almadığından' şikâyet etmişti.Bu konuşmasından 2 ay sonra kız çocuğuna tacizden gözaltına alınınan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye destek için adliyeye koştu. Gezmiş, belediyede Semin Aydın'ın başrolünde olduğu taciz olayında ise kendisinden yardım isteyen mağduru sosyal medyada engelledi.