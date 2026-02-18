Eski İsrail Başbakanından İtiraf! 'Erdoğan Tehlikeli Bir Rakip'

Türkiye'nin Suriye, Gazze, Doğu Akdeniz ve Afrika'daki art arda gelen adımları, İsrail'de rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medya platformu X üzerinden İran uzmanı Dr. Meir Javedanfar'ın paylaşımını alıntılayarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.Paylaşımın altına “Her kelimeye dikkat edin. Kendiniz okuyun.” notu düşüldü.2026 Başkanlar Konferansı'ndaki konuşmasına atıfta bulunulan paylaşımda Türkiye'yi hedef alan Bennett, 'Türkiye yeni İran'dır, Erdoğan kurnaz ve tehlikeli bir rakip.' ifadelerini kullandı.Yeni bir Türk tehdidinin şekillendiğini öne süren Bennett, uyarılarda bulunarak, 'Uyarıyorum: Türkiye yeni İran'dır. Erdoğan, İsrail'i kuşatmak isteyen kurnaz ve tehlikeli bir rakip. Gözlerimizi tekrar kapatmamalıyız.' dedi.Bölgesel dinamiklere değinen ve İsrail hükümetini eleştiren Bennett, şunları kaydetti:'Bazı İsrailli yetkililer Katar'dan maaş alırken, Katar ve Suriye'de kök salan ve İsrail'in rızasıyla Gazze'de bulunan Türkiye, İran'dakine benzer yeni bir canavarca Müslüman Kardeşler eksenini besliyor ve Suudi Arabistan'ı bize karşı kışkırtmaya çalışıyor.'Mevcut İsrail hükümetinin 'uykuda' olduğunu savunan Bennett, sınırlarında yoğunlaşan radikal bir tehdidin işaretleri bulunduğunu belirterek, 'Liderliğini hırslı ve düşmanca Türkiye'nin yaptığı, Pakistan'ın nükleer gücüyle desteklenen düşmanca Müslüman Kardeşler ekseni.' değerlendirmesinde bulundu.'ANKARA'YA KARŞI HAREKETE GEÇMELİYİZ'Tahran ve Ankara'ya karşı strateji geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bennett, sözlerini 'Tahran'dan gelen tehdide ve Ankara'dan gelen düşmanlığa karşı farklı ancak eş zamanlı yollarla harekete geçmeliyiz.' şeklinde tamamladı.