Safari’ye Kompakt Sekme Özelliği Geri Döndü

Apple geçtiğimiz sonbaharda yayınladığı macOS Tahoe ve iPadOS 26 sürümleriyle Safari tarayıcısının sevilen bir özelliğini sessiz sedasız kaldırmıştı. Liquid Glass tasarım diline geçiş sürecinde rafa kaldırılan bu özellik kullanıcılardan gelen yoğun geri bildirimler üzerine beta sürecinde yeniden ortaya çıktı. Apple arayüz konusundaki inadından vazgeçerek eski alışkanlıkları geri getiriyor.Yayınlanan 26.4 beta sürümü ile birlikte tarayıcının üst kısmını daha sade hale getiren görünüm seçeneği geri döndü. Bu özellik adres çubuğu ile sekmeleri tek bir satırda birleştirerek ekran alanından tasarruf edilmesini sağlıyor. Kullanıcılar artık Sistem Ayarları menüsü üzerinden bu görünümü diledikleri gibi açıp kapatabilecek.Apple mühendisleri Liquid Glass tasarımına öncelik vermek için bu seçeneği kaldırmış olsa da profesyonel kullanıcıların tepkisi şirketi geri adım atmaya zorladı. Özellikle iPad ekranında daha geniş bir çalışma alanı isteyenler için bu özelliğin geri gelmesi büyük bir rahatlık sağlayacak. Şirket bu hamlesiyle kullanıcı deneyimini tasarım trendlerinin önünde tuttuğunu göstermiş oldu.